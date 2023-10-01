提振措施收效不佳 中国经济依旧低迷

（德国之声中文网）尽管当局采取了一系列经济提振措施，但中国服务业仍未出现任何增长。财新同标普全球（S&P Global）10月1日联合发布的问卷调查结果显示，今年九月采购经理人指数下滑了1.6，跌至50.2。这是去年12月以来的最低水平，仅略高于标志经济增长或衰退的临界点50。财新经济学家王喆表示："鉴于营商环境的改善低于预期，今年九月服务业的供求增长较为迟缓。"与此同时，相关企业还面临成本增长的挑战，比如人员薪资的增长。

工业领域的增长也出现了变缓趋势：工业采购经理人指数下降了0.4，跌至50.6。此前，经济学家曾对该指数做出了略微上升的预估。王喆表示："鉴于内需疲软，强烈的不安全感以及就业市场面临的压力，经济复苏仍需要找到一个稳固的基础。"短期内经济状况似乎无望实现好转，经济学家们对经济前景的评估也从未如此悲观。消费品、投资产品以及初级产品的生产商都在采取裁员措施。

中国央行此前曾试图出台提振措施，恢复经济活力。例如，商业银行获准下调准备金额度，以便投放更多的贷款。中国作为仅次于美国的全球第二大经济体，今年有可能无法实现经济增长5%的既定目标。房地产危机、内需疲软、债务高企以及地缘政治的紧张态势，都对中国经济的整体形势构成了严峻挑战。

中国经济的疲软对德国经济也是一个糟糕的消息，因为中国是德国最大大贸易伙伴以及重要的销售市场。

专事房地产市场研究的中国指数研究院周日发布的数据显示，房产市场经历了自五月份以来的连续下跌之后，今年九月100座城市的平均房价实现了0.05%的增长，这也是2021年10月以来最大的月度环比涨幅。

房地产行业在中国国民经济中的占比高达四分之一，2021年，政府对房地产开发商债务积累问题采取整治措施后，该行业一直危机不断，应引发了全球金融市场的波动。

最近几周，中国政府出台了一系列措施试图提振民众的购房热情，包括放宽贷款限制，以及北京等大城市的限购措施。但上述措施是否能在中长期内推动房地产市场的稳定和复苏，专家们普遍持怀疑态度。

（路透社）

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。