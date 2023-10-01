 提振措施收效不佳 中国经济依旧低迷 | 经济纵横 | DW | 01.10.2023

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经济纵横

提振措施收效不佳 中国经济依旧低迷

最新发布的数据显示，尽管当局出台了一系列提振措施，但中国经济整体局势仍不容乐观。内需疲软，工作难找的问题依然广泛存在。

Symbolbild I China Belt and Road Initiative

（德国之声中文网）尽管当局采取了一系列经济提振措施，但中国服务业仍未出现任何增长。财新同标普全球（S&P Global）10月1日联合发布的问卷调查结果显示，今年九月采购经理人指数下滑了1.6，跌至50.2。这是去年12月以来的最低水平，仅略高于标志经济增长或衰退的临界点50。财新经济学家王喆表示："鉴于营商环境的改善低于预期，今年九月服务业的供求增长较为迟缓。"与此同时，相关企业还面临成本增长的挑战，比如人员薪资的增长。

工业领域的增长也出现了变缓趋势：工业采购经理人指数下降了0.4，跌至50.6。此前，经济学家曾对该指数做出了略微上升的预估。王喆表示："鉴于内需疲软，强烈的不安全感以及就业市场面临的压力，经济复苏仍需要找到一个稳固的基础。"短期内经济状况似乎无望实现好转，经济学家们对经济前景的评估也从未如此悲观。消费品、投资产品以及初级产品的生产商都在采取裁员措施。

中国央行此前曾试图出台提振措施，恢复经济活力。例如，商业银行获准下调准备金额度，以便投放更多的贷款。中国作为仅次于美国的全球第二大经济体，今年有可能无法实现经济增长5%的既定目标。房地产危机、内需疲软、债务高企以及地缘政治的紧张态势，都对中国经济的整体形势构成了严峻挑战。

危机四伏的房地产行业一直在中国经济中占据重要地位。

危机四伏的房地产行业一直在中国经济中占据重要地位。

中国经济的疲软对德国经济也是一个糟糕的消息，因为中国是德国最大大贸易伙伴以及重要的销售市场。

专事房地产市场研究的中国指数研究院周日发布的数据显示，房产市场经历了自五月份以来的连续下跌之后，今年九月100座城市的平均房价实现了0.05%的增长，这也是2021年10月以来最大的月度环比涨幅。

房地产行业在中国国民经济中的占比高达四分之一，2021年，政府对房地产开发商债务积累问题采取整治措施后，该行业一直危机不断，应引发了全球金融市场的波动。

最近几周，中国政府出台了一系列措施试图提振民众的购房热情，包括放宽贷款限制，以及北京等大城市的限购措施。但上述措施是否能在中长期内推动房地产市场的稳定和复苏，专家们普遍持怀疑态度。

（路透社）

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  • Chinesische Zentralbank Hauptsitz Peking 2014

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  • China Krise am Immobilienmarkt | Unfertige Neubauten

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