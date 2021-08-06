 提告政府胜诉 台湾澳门同性伴侣顺利结婚 | 文化经纬 | DW | 13.08.2021

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提告政府胜诉 台湾澳门同性伴侣顺利结婚

在经过 20 个月的争讼，来自台湾与澳门的同志情侣终于在提告台湾户政部门胜诉后顺利于 13 日结婚。台湾法律目前不允许台湾人与来自未通过同性婚姻的国家的另一半在台湾结婚。

Taiwan Gleichgeschlechtliches Paar aus Taiwan und Macau heiratet

台湾及澳门籍的同性伴侣今日在台北顺利结婚。台媒报导，这对于未来推动「跨国同性婚姻」是一大里程碑。

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一年前，台湾领先全亚洲通过同性婚姻法，引起国际媒体关注。一年后台湾人如何看待同性婚姻？专法通过之后，还有哪一些未竟之功？

德国早在2017年通过同性婚姻，但每年仍有约2千宗「性倾向转化治疗」。当地日前完成通过新法例，禁止未成年人士进行有关疗程，成爲欧洲最早立法的国家之一。

（德国之声中文网）一对来自台湾与澳门的同性恋情侣日前向台湾户政部门提出诉讼，请求准许登记结婚并获得胜诉。两人于 13 日在台北正式登记结婚，成为台湾史上首对台湾与澳门籍跨国同婚配偶。

台湾是亚洲 LGBTQ 运动的先锋，并在 2019 年 5 月成为该地区第一个同志婚姻合法化的国家。然而，相较异性恋伴侣，台湾的同性伴侣仍旧面临一些限制。

举例来说，台湾同志若想与外国人结婚，只能和来自美国、德国、法国等同样通过婚姻平权的国家的公民才能结婚。倘若另一方来自同婚尚未合法的国家，则无法登记结婚。目前，澳门不允许同性婚姻。

台湾籍男子丁则言与澳门伴侣梁展辉在 2019 年试图登记结婚未果后，向台北的户政单位提出诉讼，在经过 20 个月的争讼后，于 2021 年 5 月 6 日赢得胜诉。

推动性别平等的台湾非营利组织台湾伴侣权益推动联盟（伴侣盟）表示，这场「历史性的胜诉判决」是「跨国同婚尚未完结的长期抗战中的重要一役」。

然而，这一场诉讼案的宣判仅适用于这对台澳伴侣，其他跨国伴侣若希望结婚，则须自己發起同样的法律诉讼。

台湾中央社报导，梁展辉表示：「能够登记结婚，对自己来说是迟来的正义，但对其他人来说又要等多久呢？」他希望透过结婚登记，让政府知道目前跨国同婚仍有法律缺口，盼望不久的将来，不论性别、国籍，大家都可以跟心爱的人成家。

同志权利仍不完整

法新社报导，丁则言与梁展辉创办了一个团体，以帮助 100 多名与他们遭遇同样问题的台湾同志。这些人的同性伴侣来自其他同婚未合法的国家，包含日本、中国、泰国、越南等。

Taiwan Gleichgeschlechtliches Paar aus Taiwan und Macau heiratet

台湾籍男子丁则言与澳门伴侣梁展辉在经过 20 个月的争讼后终于赢得胜诉，顺利在13日于台北登记结婚。

伴侣盟在声明中呼吁台湾政府儘速修法，「还给跨国同性伴侣一个公道。」目前该团体已向台湾最高监管机构监察院递交陈情、控诉相关部会违法失职，同时，律师团也已着手评估、准备进行国赔诉讼。

台湾的 LGBTQ 社群相当活跃，他们在每年 10 月举办亚洲最大的同志骄傲游行，而在同性婚姻合法化的 2019 年，就有 20 万人参加了台北的游行。台湾内政部资料显示，自同婚合法化以来，已有将近 6000 对同性伴侣结婚。

然而，同婚在台湾仍旧存在相当大的社会分歧，同性伴侣在法律上的权利也仍有限制。除了在部分跨国婚姻上不受保障外，法律也规定同性伴侣不能收养没有血缘关係的小孩，仅准许「继亲收养」。

（中央社、法新社）

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