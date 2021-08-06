提告政府胜诉 台湾澳门同性伴侣顺利结婚

（德国之声中文网）一对来自台湾与澳门的同性恋情侣日前向台湾户政部门提出诉讼，请求准许登记结婚并获得胜诉。两人于 13 日在台北正式登记结婚，成为台湾史上首对台湾与澳门籍跨国同婚配偶。

台湾是亚洲 LGBTQ 运动的先锋，并在 2019 年 5 月成为该地区第一个同志婚姻合法化的国家。然而，相较异性恋伴侣，台湾的同性伴侣仍旧面临一些限制。

举例来说，台湾同志若想与外国人结婚，只能和来自美国、德国、法国等同样通过婚姻平权的国家的公民才能结婚。倘若另一方来自同婚尚未合法的国家，则无法登记结婚。目前，澳门不允许同性婚姻。

台湾籍男子丁则言与澳门伴侣梁展辉在 2019 年试图登记结婚未果后，向台北的户政单位提出诉讼，在经过 20 个月的争讼后，于 2021 年 5 月 6 日赢得胜诉。

推动性别平等的台湾非营利组织台湾伴侣权益推动联盟（伴侣盟）表示，这场「历史性的胜诉判决」是「跨国同婚尚未完结的长期抗战中的重要一役」。

然而，这一场诉讼案的宣判仅适用于这对台澳伴侣，其他跨国伴侣若希望结婚，则须自己發起同样的法律诉讼。

台湾中央社报导，梁展辉表示：「能够登记结婚，对自己来说是迟来的正义，但对其他人来说又要等多久呢？」他希望透过结婚登记，让政府知道目前跨国同婚仍有法律缺口，盼望不久的将来，不论性别、国籍，大家都可以跟心爱的人成家。

同志权利仍不完整

法新社报导，丁则言与梁展辉创办了一个团体，以帮助 100 多名与他们遭遇同样问题的台湾同志。这些人的同性伴侣来自其他同婚未合法的国家，包含日本、中国、泰国、越南等。

台湾籍男子丁则言与澳门伴侣梁展辉在经过 20 个月的争讼后终于赢得胜诉，顺利在13日于台北登记结婚。

伴侣盟在声明中呼吁台湾政府儘速修法，「还给跨国同性伴侣一个公道。」目前该团体已向台湾最高监管机构监察院递交陈情、控诉相关部会违法失职，同时，律师团也已着手评估、准备进行国赔诉讼。

台湾的 LGBTQ 社群相当活跃，他们在每年 10 月举办亚洲最大的同志骄傲游行，而在同性婚姻合法化的 2019 年，就有 20 万人参加了台北的游行。台湾内政部资料显示，自同婚合法化以来，已有将近 6000 对同性伴侣结婚。

然而，同婚在台湾仍旧存在相当大的社会分歧，同性伴侣在法律上的权利也仍有限制。除了在部分跨国婚姻上不受保障外，法律也规定同性伴侣不能收养没有血缘关係的小孩，仅准许「继亲收养」。

（中央社、法新社）

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