提升核战备级别 普京真想开启核大战?

(德国之声中文网) 华盛顿很快就对俄罗斯的这一举动做出了回应。美国白宫发言人萨基(Jen Psaki)对美国广播公司(ABC)说，普京的这道命令是其惯常策略的一部分：捏造一种外来威胁，作为自己发动挑衅的借口；"我们已经看到他一再这么做。其实俄罗斯从来没有受到过威胁，既没受北约威胁，也没受乌克兰威胁。"萨基强调，美国"有能力保卫自己"。

美国驻联合国大使托马斯-格林菲尔德(Linda Thomas-Greenfield)则认为，俄罗斯此举是"不可接受的激化局势行径"。她在接受美国CBS电视台专访时说，这意味着"普京正在以不可接受的方式持续推进战争……我们必须以最坚决的方式阻挡其行径。"

北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)也对普京的这道命令表示忧虑。他在接受BBC专访时说，这一切都显示出当前局势的严重性，也说明"我们为什么真的要保持团结"。斯托尔滕贝格暂时没有透露北约方面将会采取哪些应对措施。

美国核战略研究学者克里斯藤森(Hans Kristensen)指出，通常情况下，美国和俄罗斯的陆基战略导弹部队以及战略核潜艇部队始终处于战备值班状态，但是这不包括能够携带核武器的作战飞机。克里斯藤森担心，随着普京提升战备级别，俄军有可能让战略轰炸机也进入战备状态，或者派出更多的战略核潜艇，这些措施很有可能遭致美军的对等回应，"这有可能引发令人担忧的局势升级，从而诱发潜在的危机。"

2012年卫国战争纪念日阅兵时 通过莫斯科红场的“白杨”洲际弹道导弹

保持冷静、避免升级

德国记者、军事问题专家维戈德(Thomas Wiegold)则并不认为事态十分严重。他在接受德国电视一台专访时说，早在2014年俄罗斯吞并乌克兰时，普京也曾对西方发出过类似的核威胁。"令人震惊的其实是，从承认顿巴斯独立到毫不掩饰地发出核威胁，局势升级的速度十分快。"维戈德认为，目前信息还不足以判断普京的这次核威胁究竟是出于何种目的。他建议，美国、北约方面应当尽量和俄罗斯展开直接谈判，这是当前缓和局势的唯一途径。"冷战时期就曾经有过缓和冲突的机制，有过成熟的对话机制。但是在最近几十年，这些渠道明显减少。现在只能寄希望于依然存在直接对话渠道，从而能避免误解升级。"

德国国防部长兰布莱希特(Christine Lambrecht)也认为，西方与俄罗斯领导层的对话渠道运转不良。她在接受德国电视一台专访时说："面对一个撒谎、欺骗、完全不可预测的普京，很难维持一条沟通渠道。"兰布莱希特认为，普京宣布战略威慑部队提升战备级别，此事必须严肃对待。"在北约内部，大家也会讨论应该如何应对，同时也要避免激化局势。当务之急是：在异常艰难的局势下保持冷静的头脑。"

持类似观点的还有德国联邦议会情报机关监督委员会主席基泽维特(Roderich Kiesewetter)。他在接受德国电视一台专访时说，普京让战略威慑部队进入"特殊战备状态"，其实不过是"战争宣传手段"，"我建议大家保持冷静，毕竟俄罗斯2014年吞并克里米亚时也有过类似的动作。"基泽维特说，当务之急是西方各国应当展现出紧密团结的坚定立场，"这样我们就不必太担心。"他警告说，西方现在切不可向俄罗斯示弱、建议瑞典和芬兰暂不加入北约。

乌克兰外交部长库列巴则将普京的表态视作莫斯科方面向乌克兰代表团施加额外压力的举措，以期在俄乌谈判中取得更大优势。

中国外交部：俄罗斯是伙伴 但不是盟友

中国方面也就俄罗斯提升核战备级别做出了回应。外交部发言人汪文斌在例行新闻发布会上呼吁各方保持冷静和克制，避免局势继续升级；"中方高度关注乌克兰局势变化，支持一切有助于缓和局势和政治解决的努力，中方注意到有关各方在核问题上的表态……围绕欧洲安全问题，各国的合理安全关切都应当得到重视。"不过，汪文斌在强调应重视俄罗斯面对北约东扩时的安全关切的同时，也强调中俄两国是"战略伙伴"，但并不是"盟友"。他说，中国在具体问题上自主决策自己的政策和立场。

汪文斌还提到了西方国家针对俄罗斯出台的一系列制裁措施，强调“中国反对用制裁手段解决问题，制裁非但解决不了问题，还会造成新的问题。”

清华-卡内基全球政策中心研究员赵通在接受中国媒体《澎湃新闻》采访时认为，俄罗斯提升核战备级别，说明普京对西方国家反制力度的预测不足；西方国家从经济制裁到武器援助乌克兰，再到北约调动快速反应部队，反制力度和范围可能超出普京预料，俄罗斯自认目前战略局势向着不利于自己的方向发展；在战略局势恶化的情况下，俄罗斯不得不通过释放强化的核威慑信号试图遏制西方国家的军事反制行动，为俄罗斯升级在乌克兰的军事行动提供保障。

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