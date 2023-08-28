“掼蛋”为何风靡中国金融圈？

近年来，随着外国资金流枯竭，中国的金融圈和企业高管越来越依赖国内资本。而想要募资，想和掌握当地项目资金的官员交上朋友，则要学会“掼蛋”。
（德国之声中文网）安徽、江苏等地广为流传的扑克游戏"掼蛋"近年来成为风投圈的必备技能。"官员们喜欢这个游戏，所以我们也玩。"一名姓杨的风投银行家这样说道。
尤其在富裕的中国东部省份，"掼蛋"是地方政府官员非常喜欢的消遣。该游戏由四名玩家组成两队进行，使用两副牌，按组合出牌，手中牌先出尽的一队获胜。"掼"是方言，愿意是摔、砸。蛋指炸弹。四张起的同数值牌为炸弹。
"在金融领域，信息就是货币，"这名杨姓风投银行家说，"一局有时要打几个小时，大家会一起闲聊。如果他们觉得舒服并且信任你，有时就会传递有用的信息。"
PitchBook平台的数据显示，美国对华风险投资总额从2021年的329亿美元骤降至去年的97亿美元。本月，美国总统拜登宣布禁止美国公司对半导体和其他敏感行业的部分投资，目的在于遏制可以让北京获得技术领域优势的贸易和融资。在中国国内，随着习近平近年来加强政府对经济的控制，打击科技、房地产和教培领域，民间资本也在减少。
在这样的背景下，金融家越来越多将掼蛋这种游戏视为与掌握当地项目资金的官员建立"关系"的一种方式。
"去什么地方募资就要学会什么地方的娱乐方式。"北京一名金融行业从业者对《中国商报》表示。而江苏、浙江正是中国投资、出资和募资最多的省份。
今年3月，浙商证券举办了"欢乐掼蛋，趣享生活"的掼蛋比赛；4月，64家银行、保险和证券机构参加了苏州金融工会主办的掼蛋比赛；5月，国家开发银行举行线上掼蛋比赛......据一项统计，今年以来，从民间机构到国家银行，有十余家中国的金融机构组织了掼蛋赛事。掼蛋游戏风靡中国金融圈。
北京一位经纪人透露，他的老板本月命令所有员工学习这款游戏。
经营一家私人会所的黄姓商人说，"通过观察一个人的掼蛋风格，可以看出他是否聪明、是否有攻击性，或者是否具有团队精神。这可以帮助你决定是否想要他作为商业伙伴。"
不过，并非所有玩家都将掼蛋视为商业工具。许多人表示，玩掼蛋便宜、方便、刺激，而且让他们有了社交活动。北京今年也开了第一家专门玩掼蛋的酒吧，顾客包括退休人员和想建立新社交圈的年轻专业人士。
路透社采访的玩家表示，他们玩掼蛋时并不赌博。一名律师告诉路透社，他喜欢和朋友们在公园里玩掼蛋，这可以帮助他们克服新冠这些年的孤立感和经济上的沮丧。"它不用花钱。和德州扑克或麻将不同，玩这个游戏并不需要赌钱才有趣。 金钱反而会破坏友谊和游戏。"
在中国，官员通过玩纸牌或麻将收受贿赂屡见不鲜。今年4月，安徽省纪委监委曾公开通报，阜阳7名党员领导干部2022年12月参加党校培训期间，未经请假外出与其他4名党员干部一道掼蛋打牌、违规接受宴请，被严肃处理。
不过，北京看来尚未对掼蛋风靡各地感到不安。今年，国家体育总局专门举办了全国掼牌（掼蛋）公开赛，进一步提高其普及力度。
(路透社）
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