“掼蛋”为何风靡中国金融圈？

（德国之声中文网）安徽、江苏等地广为流传的扑克游戏"掼蛋"近年来成为风投圈的必备技能。"官员们喜欢这个游戏，所以我们也玩。"一名姓杨的风投银行家这样说道。

尤其在富裕的中国东部省份，"掼蛋"是地方政府官员非常喜欢的消遣。该游戏由四名玩家组成两队进行，使用两副牌，按组合出牌，手中牌先出尽的一队获胜。"掼"是方言，愿意是摔、砸。蛋指炸弹。四张起的同数值牌为炸弹。

"在金融领域，信息就是货币，"这名杨姓风投银行家说，"一局有时要打几个小时，大家会一起闲聊。如果他们觉得舒服并且信任你，有时就会传递有用的信息。"

PitchBook平台的数据显示，美国对华风险投资总额从2021年的329亿美元骤降至去年的97亿美元。本月，美国总统拜登宣布禁止美国公司对半导体和其他敏感行业的部分投资，目的在于遏制可以让北京获得技术领域优势的贸易和融资。在中国国内，随着习近平近年来加强政府对经济的控制，打击科技、房地产和教培领域，民间资本也在减少。

在这样的背景下，金融家越来越多将掼蛋这种游戏视为与掌握当地项目资金的官员建立"关系"的一种方式。

"去什么地方募资就要学会什么地方的娱乐方式。"北京一名金融行业从业者对《中国商报》表示。而江苏、浙江正是中国投资、出资和募资最多的省份。

今年3月，浙商证券举办了"欢乐掼蛋，趣享生活"的掼蛋比赛；4月，64家银行、保险和证券机构参加了苏州金融工会主办的掼蛋比赛；5月，国家开发银行举行线上掼蛋比赛......据一项统计，今年以来，从民间机构到国家银行，有十余家中国的金融机构组织了掼蛋赛事。掼蛋游戏风靡中国金融圈。

北京一位经纪人透露，他的老板本月命令所有员工学习这款游戏。

经营一家私人会所的黄姓商人说，"通过观察一个人的掼蛋风格，可以看出他是否聪明、是否有攻击性，或者是否具有团队精神。这可以帮助你决定是否想要他作为商业伙伴。"

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



便宜的社交活动

不过，并非所有玩家都将掼蛋视为商业工具。许多人表示，玩掼蛋便宜、方便、刺激，而且让他们有了社交活动。北京今年也开了第一家专门玩掼蛋的酒吧，顾客包括退休人员和想建立新社交圈的年轻专业人士。

路透社采访的玩家表示，他们玩掼蛋时并不赌博。一名律师告诉路透社，他喜欢和朋友们在公园里玩掼蛋，这可以帮助他们克服新冠这些年的孤立感和经济上的沮丧。"它不用花钱。和德州扑克或麻将不同，玩这个游戏并不需要赌钱才有趣。 金钱反而会破坏友谊和游戏。"

在中国，官员通过玩纸牌或麻将收受贿赂屡见不鲜。今年4月，安徽省纪委监委曾公开通报，阜阳7名党员领导干部2022年12月参加党校培训期间，未经请假外出与其他4名党员干部一道掼蛋打牌、违规接受宴请，被严肃处理。

不过，北京看来尚未对掼蛋风靡各地感到不安。今年，国家体育总局专门举办了全国掼牌（掼蛋）公开赛，进一步提高其普及力度。

(路透社）

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