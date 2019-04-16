 措施有效？中国今年首季增长超预估 | 经济纵横 | DW | 17.04.2019

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经济纵横

措施有效？中国今年首季增长超预估

尽管全球市场需求疲软、中美贸易争端仍在继续，中国今年第一季度的经济增长仍超过预期。有专家称,这与北京采取了一系列提振经济的措施有关。

China: World's largest cargo port (picture alliance / Pacific Press)

中国2019年第一季度的经济增长超过预期

（德国之声中文网）最新公布的6.4%的经济增长率显示，中国作为世界第二大经济体和全球经济的重要引擎，在经历了去年的经济滑坡之后，已渐趋稳定。

中国国家统计局发言人毛盛勇表示："当前经济积极因素逐渐增多，市场预期在明显改善，很多政策会落实落地见效，经济运行平稳基础会不断巩固。"不过，他同时也指出："但经济下行压力仍然存在，外部不确定性比较多，世界经济增长、世界贸易增长仍在放缓，自身内部结构性矛盾比较多。"

上个月中国领导层出台了一系列重大政策以提振疲软的经济，这些措施包括大规模降低赋税、减少收费以及提供财政支持等等。毛盛勇说："要不折不扣把重大政策措施落实落地，让政策显效发挥，促进经济平稳运行、促进经济高质量发展。"

北京正面临着一个两难抉择，一方面政府要资助那些急需贷款的企业，但另一面也不希望负债率进一步飙升。 

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中国如何成为经济强国？

未来走势尚待观察

上个月，得益于政府增加贷款的政策，银行大量发放贷款，信贷总额增高，大量资金涌入金融体系。不过，市场分析师认为，大约需要六个月时间，上述措施的效果才能得到全面展现。

资本运营公司Capital Economics的分析师埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示：第一季度经济数据好于预期，反映了三月份的强劲增长。他表示，这一统计数据可能得益于季节因素。他说："由于信贷增加，市场情绪好转，中国经济已经或即将实现触底反弹。"

中国政府将今年的增长目标下调至6.0-6.5％，2018年，中国经历了三十年来最慢的经济增长。尽管当前的经济增幅仍相对缓慢，但具有重要指标意义的失业率仍保持较低水平，今年三月的失业率为5.2%，略低于二月份的5.3%。北京希望，通过扩大内需和增加借贷的方式来实现经济稳定。

最新统计数据显示，今年三月零售业实现了8.7%的增长。而此前零售业连续三个月经历了15年以来最严重的萧条。不过，第一季度的进口下滑，则引发了内需下滑的担忧。基本建设投资今年第一季度增长了4.4%，远高于去年同期3.8%的增幅，当时政府采取了防范债务和金融风险的措施。     

固定资产投资第一季度增加了6.3%,高于今年头两个月的6.1%。三月份工业生产增加了8.5%，而头两个月的增幅则为5.3%,超过预期。

上述数据发布之前，中国经济已经出现了一系列积极迹象，包括改善工厂生产效率和降低通货膨胀。

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摩根大通亚太市场战略分析师泰辉（音译）表示："从北京政府的角度而言，上述数据显示去年年中开始的去杠杆促增长政策正在逐渐显示效果。"重新进入中国股市的投资者认为中国政府会继续采取提振经济的措施，但分析师们则警告说，鉴于市场渐趋稳定，中国政府也有可能叫停进一步的刺激措施。ANZ银行经济师Raymond Yeung表示："中国人民银行似乎在宽松政策方面已经显得更为谨慎。"他表示，中国政府会重新评估是否采取进一步的刺激措施。

遏制经济发展的另一个障碍是中美之间的贸易争端。不过，鉴于双方近来都作出较为乐观的表述，中美似乎有可能在近期达成共识。

中美双方目前对价值3600亿美元的产品征收惩罚性关税，对中国企业和美国农民造成了严重损失。

达扬/凝炼（法新社）

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