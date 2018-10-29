掩盖「肮脏行为」 特朗普前律师遭判刑3年

(德国之声中文网) 纽约联邦法官周三(12月12日)判处特朗普前律师科恩3年徒刑。科恩涉及多项非法活动，包括支付两名声称与特朗普有染的女子封口费，违反竞选财务法，针对「通俄门」也向国会撒谎。

科恩认罪时表示，相关案件与特朗普有关，承认替他支付封口费，说自己当时「有义务掩盖他的肮脏行为」，并在要求法官从宽处理时说:［对特朗普的『盲目忠诚』使我走上了一条黑暗而非光明的道路。」

检方原本求処4到5年，但辩护律师说，科恩应该免于坐牢，因为这位总统前心腹正与执法单位合作。但法官鲍利表示，即便如此，科恩的罪行不能一笔勾销。科恩必须在明年３月６日向当局报到。科恩还被勒令没收50万美元（56万8千欧元），并支付近140万美元的赔偿金。

科恩在8月对8项刑事指控认罪，包括在2016年总统大选前，安排支付封口费给成人片影星「旋风丹尼尔」(Stormy Daniels)和前花花公子模特麦克道格 (Karen McDougal)，阻止她们谈论与特朗普的关系。科恩告诉检察官，向她们分别支付的13万美元和15万美元都是受特朗普指示。这也可能导致总统违反竞选财务法。

针对特别调查员穆勒特朗普「通俄门」的一连串调查中，科恩也被指控在特朗普竞选期间寻求在莫斯科兴建酒店和公寓大楼一事，在国会作证时说谎。11月时他也承认犯罪。

夏立民/李鱼（法新社、美联社、路透社）