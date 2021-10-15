推进“共同富裕” 中国要改革税制

（德国之声中文网）中国计划通过一系列税制改革计划，减少日益严重的贫富悬殊问题。高收入阶层今后将被征收更高的税率。官方的新华社报告称，政府希望"分好蛋糕", 合理调节过高收入，并增加增加低收入群体收入。文章指出："在依法保护合法收入的同时，要防止两极分化、消除分配不公。要合理调节过高收入，完善个人所得税制度，规范资本性所得管理。"

新华社的报道称，通过税务改革将形成"橄榄型"的分配体系，即庞大的中等收入群体，以及较小的高收入和低收入群体。按照中国官方的说法，本次税制改革计划广泛征询了专业部门和专家学者的意见，其目的绝不是要搞"劫富济贫"。

前不久中国党和国家领导人习近平提出了"共同富裕"的口号，他说: "我们说的共同富裕是全体人民共同富裕，是人民群众物质生活和精神生活都富裕，不是少数人的富裕，也不是整齐划一的平均主义。"分析家们认为，这意味者中共正在告别邓小平时代"让一部分人先富起来"的政策。

为了遏制愈演愈烈的房地产投机买卖，并给一路飙升的房市降温，征收房地产税的问题目前也已被提上议事日程。从九十年代至今，中国房价指数上涨超过了2000%。对许多中国人来说，买房已经成了无法实现的梦想。

中国人大周末宣布，将在部分地区试行征收房地产税。不过，中国官方报道中，并未提及试点的具体地点及征税方式和额度等细节。粤开证券研究院副院长罗志恒接受中国媒体采访时表示："房地产税开征是大势所趋，且试点箭在弦上，先试点再总结经验并全国推行。在全面贯彻"房住不炒"以及推动中国从房地产繁荣走向科技和制造强国的大背景下，房地产税不能缺位。"

《明镜》周刊援引咨询公司ANZ Research的分析师Betty Wang表示："中国官方做出这一表态的时机我们预计地要早，但我们一直以来的预估是吻合的，即中国政府将对房地产市场做出大规模调整。"

本周一，香港股市上，中国房地产企业的股票平均下降了3%。

（路透社、明镜在线）

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