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一个社交网络与微博服务。
自2009年起，推特在中国大陆被屏蔽。
法新社获取的一份公司内部备忘录显示，推特公司新老总马斯克要求员工在周四前做出决定，要么接受“极端艰苦”的长时间高强度工作，要么就会失去工作。
马斯克接管推特后迅速展开行动，炒掉多名高管，解散董事会，他成了唯一的董事。推特用户验证流程也可能会进行大刀阔斧的改革。用户的永久禁令或会被取消，特朗普会回归推特吗？
推特前安全主管扎特科新近的披露，对该平台服务的安全性、其识别和删除虚假账户的能力以及其对用户、股东和联邦监管机构所作声明的真实性提出了严肃的质疑。
特斯拉创办人马斯克宣布暂时搁置对社交网络平台推特（Twitter）的收购案，随后他又表示仍致力于收购推特。
欧盟内部市场与服务执委布瑞东(Thierry Breton)周一在美国得克萨斯州与特斯拉创始人马斯克举行会面。在马斯克完成对推特的收购之前，二人就欧盟数字媒体监管达成了一致。
周四（4月14日）公布的提交美国监管机构的一份文件显示，特斯拉首席执行官马斯克（ Elon Musk ）有意以414亿美元总价格收购短信息服务Twitter。
特朗普在Twitter和Facebook依然遭禁。现在，这位前美国总统正式推出自己的社交媒体应用程序。由此，他多了一个喉舌。
在很长时间里，推特（Twitter）都是败选总统特朗普最重要的沟通渠道。然而，在发生了特朗普支持者冲击国会大厦事件后，推特采取了行动。
有内部人士透露，推特有意收购TikTok的美国业务。有两名消息人士周末向路透社透露，推特已与抖音母公司"字节跳动"取得了联系。不过，普遍认为科技巨头微软仍是最有机会的买家。
美国总统特朗普传播了有关新冠疫情的虚假信息吗？推特认为是，并暂时封锁了他的帐户。 Facebook也删除了总统的一条信息。
继美国电信巨头Verizon之后，本田、可口可乐等多家商业巨头都宣布暂停在Facebook投放广告，以此促其重新考虑对种族歧视、煽动性言论的应对方式。Facebook随后推出了新规。
据美国政治类杂志Politico报道，澳大利亚智库澳大利亚研究院责任技术中心最新的调查研究发现，大约30个自称为特朗普支持者、共和党支持者和极右翼阴谋论"匿名者Q"支持者的用户群组曾在推特上大量散播有关新冠病毒是中国制造的生物武器的谣言。
社交网络平台推特（Twitter）将美国总统特朗普发的一条有关明尼阿波利斯市大规模抗议活动的推文标记为“美化暴力”。在这条推文中，特朗普威胁对示威者采用暴力镇压的方式。
沙特流亡记者卡舒吉被谋杀一年半后，其儿子公开声明原谅凶手的举动引发了诸多疑问。这条Twitter发布的时间并非偶然。
美国总统特朗普希望暂时中止所有向美国的移民。周一晚上这位美国总统在Twitter上写道，他将签署一项相关法令。特朗普表示，面对新冠疫情这一“无形敌人的攻击”，必须保护“我们伟大的美国公民的工作”。
中国驻斯里兰卡大使馆称其在推特上的官方帐号被冻结，经使馆“两次向推特公司提出交涉 ”，帐号得以恢复。推特公司表示是系统技术失误。有用户询问中国使馆是否可以给推特在中国解封。
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