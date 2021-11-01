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推特

一个社交网络与微博服务。

自2009年起，推特在中国大陆被屏蔽。

This screengrab taken on December 28, 2020 from an undated video showing former Chinese lawyer and citizen journalist Zhang Zhan as she broadcasts via YouTube, at an unconfirmed location in China. - Zhang was jailed for four years on December 28, 2020 by a court in Shanghai for her reporting from Wuhan as the Covid-19 outbreak unfurled, her lawyer said, almost a year after details of an unknown viral pneumonia surfaced in the central China city. (Photo by Handout / YOUTUBE / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / YouTube - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVES

哥哥推特发文曝张展近况 忧熬不过冬天 01.11.2021

中国公民记者张展的哥哥张举近日在推特上发文分享张展近况，表示他担忧张展无法坚持过即将到来的冬天。此外，多名长期关注张展情况的维权人士，也呼吁中国政府立即让张展保外就医。
Former President Donald Trump speaks at Trump National Golf Club in Bedminster, N.J., Wednesday, July 7, 2021. (AP Photo/Seth Wenig)

特朗普自创社交平台：我有“真相” 21.10.2021

被脸书、推特等社交媒体"噤声"的美国前总统特朗普可能不需要再依赖硅谷互联网巨头发声。他宣布，将创立自己的网络平台。
Li Wenzu has her head shaved to protest the detention of her husband and Chinese human rights lawyer Wang Quanzhang, detained during the 709 crackdown, in Beijing on December 17, 2018. - Li and a group of women protested the detention of their husbands who have have been held since 2015 when more than 200 lawyers and activists were detained in a swoop, known as the 709 crackdown, on those who had taken on civil rights cases considered sensitive by China's tightly controlled courts. (Photo by FRED DUFOUR / AFP) (Photo credit should read FRED DUFOUR/AFP/Getty Images)

「709大抓捕」维权律师家属：参选北京区人大代表 18.10.2021

维权律师王全璋的妻子李文足在推特上称，孩子被学校赶出丶办护照遭拒，想找人大代表反映却找不到，因此「想做一个让别人找得到的人大代表」。
DW Conflict Zone - US Senator Jim Risch Conflict Zone Interview with US Senator Jim Risch Autor: Monika Martin, DW

海军生日 美国议员错用中国产军舰照片 14.10.2021

一名美国参议员误用了一艘中国产军舰的照片来庆祝美国海军生日，引发推特网民嘲笑。不少用户指出，每年海军生日时，都会有多名国会议员犯相似错误。不过，中国军队官方宣传部门也时常出现这类“乌龙”。
30.07.2018 UK foreign minister Jeremy Hunt and UK ambassador to China, meeting Chinese human rights lawyer Wang Yu and wife of human rights lawyer Li Wen-zu, Xu Yan, Wang Xiao-ling

余文生妻再遭限制出门 忧丈夫健康问题未改善 17.09.2021

维权律师余文生的妻子许艳17日在推特发文表示，自己遭8名不明男子限制出门自由，她被告知，他们的出现跟特定日子有关。此外，她16日再次去南京探视丈夫余文生，表示余文生的许多健康状况仍未改善。
Cuba's President Miguel Diaz-Canel talks to the media, in San Antonio de los Banos, Cuba July 11, 2021. REUTERS/Alexandre Meneghini

假新闻满天飞 古巴总统:不要信谎言  19.07.2021

古巴发生数十年来规模最大的抗议示威一周后，哈瓦那政府的支持者走上街头。古巴领导人称“反革命”势力散布假新闻，并指责美国是幕后指使。
Former President Donald Trump speaks at Trump National Golf Club in Bedminster, N.J., Wednesday, July 7, 2021. (AP Photo/Seth Wenig)

还我账号：特朗普控告脸书、推特  08.07.2021

半年前，特朗普被推特、脸书等社交平台封号。现在这位美国前总统将这些联网巨头告上法庭，指控它们侵犯言论自由。
Screenshot YouTube-Kanal von Navina Heyden https://www.youtube.com/watch?v=A3heSwdrTtc © YouTube - Navina Heyden

称被媒体抹黑 德国“亲中网红”众筹打官司 07.07.2021

一位德国女大学生在网上发起众筹募捐，为的是要控告德国《世界报》的一篇报道对她诋毁中伤。中国官媒也加入了声援这位在推特上拥有数万粉丝、经常发表支持中国言论女生的行列。
This general view from The Peak shows Hong Kong's latest addition to its skyline, the newly completed 88-storey Two IFC building (C), towering above the city, 12 July 2003. Two IFC, which is the third tallest building in the world behind the Sears Tower in Chicago and the Petronas Towers in Kuala Lumpur, is expected to open for business in a month. AFP PHOTO/Richard A. BROOKS (Photo credit should read RICHARD A. BROOKS/AFP via Getty Images)

港府若修数据保护法 脸书谷歌推特扬言撤港 06.07.2021

代表多家跨国科技公司的亚洲互联网联盟上个月发信警告香港政府，称香港提出的数据保护法修正案可能使这些公司的驻港员工因用户在该平台上恶意公开他人资讯，受到法律制裁。
Winden Themenbild - Soziale Netzwerke, Kommunikation, Apps Soziale Dienste auf einem Handy, Twitter, Snapchat, Messenger, Facebook, WhatsApp Symbolbild, Themenbild, Featurebild Copyright: Fleigx/xEibner-Pressefoto EP_dfg winds Theme image social ones Networks Communication Apps social ones Services on a Handy Twitter Snapchat Messenger Facebook Whatsapp Symbol image Theme image Featurebild Copyright Fleigx Press photo EP_dfg

都是地图闯的祸！推特在印度又惹麻烦 29.06.2021

推特求职页面上的一张地图显示了有主权争议的查谟和克什米尔地区。这加剧了推特和新德里之间本已紧张的关系。
Twitter logo is displayed on a mobile phone screen photographed on the People's Republic of China national flag background arranged for illustration photo taken in Krakow, Poland on 15th January, 2020. (Photo illustration by Beata Zawrzel/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

中国外交官：对待敌人，我们就是战狼 24.06.2021

周四，中国驻巴基斯坦外交官张和清在其实名注册的推特账号发布推文，指出“对待敌人，我们就是‘战狼’”，并附以极具侮辱色彩的竖中指图片。目前该推文虽已被删除，但有关中国战狼外交的讨论仍在继续。

Lithuanian presidential candidate, Member of the Parliament Ingrida Simonyte, talks to journalists during the second round of presidential elections, at a polling station in Vilnius, Lithuania, on May 26, 2019. - Lithuanians are voting on Sunday in the second round of the presidential election, the final of a tight race between two centre-right candidates promising to fight social inequalities while avoiding populist drift. (Photo by Petras Malukas / AFP)

立陶宛宣布捐赠台湾2万剂疫苗 22.06.2021

立陶宛政府周二宣布向台湾捐赠2万剂AZ疫苗。该国外长在推特上表示，“热爱自由的人们应该互相照顾”。台湾与立陶宛关系近期不断升温，立陶宛新政府去年便在执政协议中表态支持台湾。
Twitter logo is displayed on a mobile phone screen photographed on the People's Republic of China national flag background arranged for illustration photo taken in Krakow, Poland on 15th January, 2020. (Photo illustration by Beata Zawrzel/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

媒体：网路假粉军团助推中国大外宣 12.05.2021

中国前驻英大使的刘晓明是中国「战狼外交」的典范，在推特上获得了广大回响，但这些回响的真实性究竟有多少？美联社与牛津大学的牛津互联网研究所发布了研究。
Ashraf Ghani (r), afghanischer Präsident, trifft sich mit Antony Blinken (M,l), US-Außenminister, und den Delegationen im Präsidentenpalast. Der Krieg in Afghanistan ist der längste, in den die USA je verstrickt waren. US-Präsident Biden hat versprochen, die Truppen abzuziehen - nun macht er ernst. +++ dpa-Bildfunk +++

美国从喀布尔撤离部分外交人员 28.04.2021

鉴于阿富汗安全威胁局势恶化，美国大使馆正减少其工作人员数量。据德国国防部在推特上所作的一项宣布，考虑到塔利班的威胁，德方正加强对驻阿联邦国防军官兵的保护。
A man walks past burning funeral pyres of people, who died due to the coronavirus disease (COVID-19), at a crematorium ground in New Delhi, India, April 22, 2021. REUTERS/Danish Siddiqui TPX IMAGES OF THE DAY

疫情下民怨飙升 印度令社媒删帖 26.04.2021

疫情紧急、民众怨声载道。在巨大的舆论压力下，印度政府要求推特等社交媒体平台删除部分用户贴文，引发更多的不满。
August 7, 2019, Poland: In this photo illustration a Twitter logo seen in a mobile phone. (Credit Image: © Omar Marques/SOPA Images via ZUMA Wire |

声援民主运动 推特发布“奶茶联盟”专属表情符号 09.04.2021

最早由泰国、香港和台湾等地网友为反对北京而发起的“奶茶联盟”，在缅甸反对军政府的抗议运动中再度发展壮大。推特为纪念这项国际民主运动成立一周年，特地推出相关表情符号，并邀请全世界网友“端起一杯好茶，表达对奶茶联盟的爱与支持”。
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