中国外交官：对待敌人，我们就是战狼

周四，中国驻巴基斯坦外交官张和清在其实名注册的推特账号发布推文，指出“对待敌人，我们就是‘战狼’”，并附以极具侮辱色彩的竖中指图片。目前该推文虽已被删除，但有关中国战狼外交的讨论仍在继续。