研究：特朗普支持者散播新冠病毒是生物武器

据美国政治类杂志Politico报道，澳大利亚智库澳大利亚研究院责任技术中心最新的调查研究发现，大约30个自称为特朗普支持者、共和党支持者和极右翼阴谋论"匿名者Q"支持者的用户群组曾在推特上大量散播有关新冠病毒是中国制造的生物武器的谣言。