 推特采取行动 阻止马斯克“恶意收购” | 经济纵横 | DW | 17.04.2022

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经济纵横

推特采取行动 阻止马斯克“恶意收购”

推特董事会4月15日决定采取措施来阻止马斯克的恶意收购。董事会表示，将赋予当前持股人更大的权利。这将加大现有最大股东马斯克收购其余股份的难度。

马斯克以高出市场价38%的价格要求收购推特全部股份

马斯克以高出市场价38%的价格要求收购推特全部股份

(德国之声中文网) 推特董事会表示，当前持股人将被允许以更低的价格购买更多股份。而且，如果公司因股份被大规模购入而被整体收购，收购方将必须向其余股东支付所谓的控制权溢价，该价格将高于股份的市场价。

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周四（4月14日）公布的提交美国监管机构的一份文件显示，特斯拉首席执行官马斯克（ Elon Musk ）有意以414亿美元总价格收购短信息服务Twitter。

对于全球网络社交媒体平台推特来说，其影响力最大的批评者同时也是他最大的股东。全球首富马斯克在购买了推特约9%的股份之后，虽然牢骚满腹，但却没有要加入推特公司董事会的意思，至少目前是这样。

特斯拉老板马斯克一举成为互联网短信服务商推特的最大股东。推特股价应声大涨五分之一以上。其实，马斯克曾经常发贴诟病推特。

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推特指出，这份计划将降低"任何机构、个人或团体"通过在自由市场上收购股份、却无需向其他股东支付"适当的控制权溢价"就能接管公司的可能性。

根据该计划，如果投资者在未经董事会批准的情况下购入15%以上的推特股份(即所谓的"恶意收购")，上述"控制权溢价"机制就会被激活。

目前，马斯克持有推特公司约9%的股份。他并没有直接点评推特董事会的计划，而是委婉地发推警告说，假如董事会违背股东利益拒绝他的收购请求，推特董事会将面临"巨大的法律责任"。

分析师伊夫斯(Dan Ives)认为，推特股东不会积极看待董事会的这一决定，这一方面是因为既有持股人的股份会被稀释，另一方面也是因为董事会释放出了一个不欢迎收购的信号。伊夫斯认为，围绕推特收购案很有可能会爆发一场法庭诉讼战。

亿万富翁、电动车厂商特斯拉总裁、太空发射公司SpaceX总裁马斯克4月14日被披露正寻求以414亿美元总价格收购推特，他开出的每股价格高出推特4月1日收盘价约38%。马斯克公开表示："我的报价最高，这也是我最终报价。若不接受，我将不得不重新考虑我作为股东的立场。"

马斯克本人是狂热的推特用户

马斯克本人是狂热的推特用户

马斯克本人是狂热的推特用户，有8100余万粉丝。尽管他目前是推特最大股东，却没有加入董事会。他在致推特董事长泰勒(Bret Taylor)的一封信函中写道："自投资以来，我现在清楚了，以其现有形式，公司既不会成长，也无从为其社会使命服务。" 马斯克设想将这个网络平台在股市摘牌。他强调，作为一家私营企业，推特应转型。

除了董事会内部，外界也有一些分析人士对马斯克的收购企图存在担忧。马斯克本人一直主张推特的算法机制应当公开透明、言论自由应当最大化，但是批评者认为，如果推特再次允许充满争议的言论，将会进一步撕裂社会。就在一年多前，推特关闭了时常发表争议言论的美国前总统特朗普的账号。

（法新社、路透社）

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