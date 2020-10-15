 推特让步 解封《纽约邮报》账号 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2020

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时政风云

推特让步 解封《纽约邮报》账号

此前《纽约邮报》报道了拜登之子亨特的所谓“丑闻”，遭到推特封锁账号。这导致美国参议员在听证会上指责推特公司进行媒体审查。如今，这一封锁解除，《纽约邮报》又可以发推特了。

Twitter Logo Symbolbild (picture-alliance/empics/D. Lipinski)

（德国之声中文网）在僵持两周多后，Twitter（推特）周五（10月30日）表示，鉴于政策的改变，解封了流量日报《纽约邮报》的推特账号。此前，在该报刊发布了一则关于亨特·拜登未经证实的报道后，推特封锁了该报刊的推特账号。亨特是民主党总统候选人乔·拜登之子，《纽约邮报》报道爆料了亨特在乌克兰的所谓“丑闻”。

“我们回！来！了”，这家美媒在解封后发推特说。

《纽约邮报》的报道是基于据称来自亨特旧电脑的泄露材料。在拜登担任美国副总统期间，亨特加入了乌克兰天然气公司布利斯玛（Burisma）。报道称，在亨特旧电脑硬盘上发现的电子邮件显示，亨特2015年将父亲拜登介绍给一位布利斯玛的一位顾问。拜登则声称，他从未和儿子针对其海外生意进行过交流。

推特禁令惹怒共和党人

《纽约邮报》的这一报道没有得到其他媒体的证实，也有很多人对其报道的消息来源表示怀疑。拜登称，这是在故意抹黑他。

起初，推特禁止用户转推关于亨特文章的帖子，声称其违反推特关于黑客内容的政策。在10月14日，《纽约邮报》的推特账号也被暂时封锁。不过，推特总裁杰克·多西（Jack Dorsey）的立场之后似乎有所变化，他发帖子称“对网址的直接封锁是错误的”。推特公司也表示，修改了其涉及黑客的相关政策，但仍会继续封锁关于拜登的那篇报道。然而对这篇文章显而易见的压制，引发亲特朗普的共和党人的愤怒情绪。面对即将到来的11月3日的美国大选，共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）抨击这是在“干预选举”。

“是谁见鬼选了你？”

本周三，美国国会参议院举行听证会，讨论关于修订《通信规范法》第230条的内容。

杰克·多西以及谷歌总裁皮查伊（Sundar Pichai）、Facebook创始人兼CEO扎克伯格（Mark Zuckerberg）均以视频形式与会。在会上，参议员们指责这些科技企业老板进行媒体审查。

“多西先生，是谁见鬼选了你的？是谁让你来监管哪些内容媒体可以报道、哪些资讯美国民众允许收听的？”共和党参议员克鲁兹这样质问。多西则回答称，“我们没有这样做（审查）。

两天后的周五，推特解封了《纽约邮报》的账号，称“我们的政策是灵活的”。

“当我们遇到新情况或者公众重要反馈时，我们愿意接受更新和调整”，推特在声明中称。

目前距离大选的日子屈指可数，美国上下弥漫着紧张情绪。谁在将周二（11月3日）的大选中胜出？目前，民主党人拜登在民调中领先现任总统特朗普。

王凡/任琛（路透社，美联社，德新社，法新社）

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听到这件事，许多人或会想起十几年前的陈冠希艳照门。但这次是美国总统候选人乔·拜登的儿子亨特·拜登送修电脑时，让人掌握了大量的对家族不利的证据。虽然目前还无法彻底核实《纽约邮报》掌握的证据是否真实有效，但其中任何一条如果属实，都会给乃父带来大麻烦。  

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