推特正式就交易案提告 馬斯克稱「諷刺」

（德國之聲中文網）埃隆‧馬斯克（Elon Musk）上周決定不收購推特，終止這項價值440億美元的交易案。推特周二（7月12日）正式提出訴訟，稱馬斯克違反了440億美元這起交易案，並要求馬斯克完成以每股54.2美元收購的協議。

訴狀寫道：「馬斯克顯然認為，他與其他合同法約束的人不同，可以自由改變主意、破壞公司、擾亂運作以及破壞股東的價值，然後一走了之。」

訴訟指控馬斯克違反了「一長串」的合併協議。為推特及其業務帶來了陰影。推特首次表示，自該交易案公開以來，員工流失率持續「上升」。在得知被提告後，馬斯克當天在其推特發文稱「諷刺」。

馬斯克是上周五5日宣佈將放棄以440億美元的推特收購交易，他還指責推特沒有提供關於平台虛假或垃圾賬戶的足夠訊息。推特當時就回擊表示，會起訴馬斯克以完成收購交易。

推特稱，馬斯克退出交易案的理由是「藉口」，缺乏依據，並稱，他決定退出交易案的原因更多是與股市下跌有關，特別是科技股的下跌。

推特首席執行官阿格拉瓦（Parag Agrawal）周二（12日）給員工的一份備忘錄中，試圖向員工對未來作出保證。「我們將在法庭上證明我們的立場，我們相信我們會，」他在備忘錄中寫道。

法律專家表示，從目前公開的信息來看，推特似乎較佔上風。波士頓學院法學院教授奎因（Brian Quinn）說：「推特在其控訴中採取強而有力的立場，即馬斯克是「買了後悔」而不是機器人導致他決定退出交易。」奎因認為，推特在本案提出的事實是極為強大的論點，有利於推特完成這筆交易。

路透社指出，該訴訟可能成為華爾街最受矚目的的法律案件一。早前，美联社指出，该事件可能会演变成一场耗时耗力的纠纷案件。根据双方之前签署的协议，如果马斯克单方面终止交易，推特有权要求对方支付10亿美元的“分手费”。不过推特并不想要这10亿美元，而是想要完成收购交易。推特首席执行官帕拉格·阿格拉瓦尔(Parag Agrawal)已表达了希望完成这项收购的意愿。

马斯克律师林格勒（Mike Ringler）在写给推特董事会的信中指责，他的客户近两个月来一直在寻找数据，以判断推特上有多少“虚假或垃圾”账户：“推特没有或者拒绝提供这方面的信息。有时会无视马斯克的请求，也会以看似不合理的理由表示拒绝，或者会声称遵守要求，但却提供不完整或没有价值的信息。” 马斯克本人表示，这些信息对公司的业务表现至关重要，也是完成收购所需要的信息。

放弃收购没那么容易

推特董事会主席泰勒（Bret Taylor）在推特上做出回应，他说：“董事会致力按照与马斯克商定的价钱和条件完成交易，并计划采取法律行动执行收购协议，并有信心在特拉华州法院获得胜诉。”

美国前总统特朗普在他自己的社交媒体Truth Social上发表了看法，他写道“推特已死，真相永存。”马斯克5月曾经表示，在完成对推特的收购之后，他会恢复美国前总统特朗普在推特上的账号。特朗普的推文和指控选举舞弊的言论激怒了支持者。这些支持者在2021年1月6日冲击了美国国会山，以阻止拜登被宣布为总统大选的获胜者。在此之后特朗普被赶出了推特以及其他社交媒体平台。

韦德布希证券公司（Wedbush）分析师艾夫斯（Dan Ives）在写给投资者的报告中表示：“这个消息对推特和其董事会是一场灾难。”他估计这将是一场旷日持久的法律战。周四，推特试图说明垃圾账户的问题，表示平台每天会删除100万垃圾账户。在其活跃用户中，这些账户所占比例远低于5%。这家社交媒体平台表示，为了计算有多少账户是恶意垃圾，会随机抽样“数以千计的账户”，同时结合公共和私有数据，比如IP地址、电话号码等等确定是否为真实账户。

观看视频 01:39 马斯克的创新公司何其多？

上月有多家媒体报道称，推特允许马斯克访问其“水带”数据库（firehose），里面储存了数以亿计的每日推文的原始数据。不过双方都没有证实这个消息。追踪网络水军和虚假账号的Bot Sentinel公司创始人Bot Sentinel布齐（Christopher Bouzy）觉得整个过程有些奇怪：“他（马斯克）是知道推特这个问题，奇怪的是他竟然用虚假、垃圾账号作为摆脱交易的一种方式。”不过他也补充，律师团队发出的信函中对推特缺乏透明度也提出了一些合理的批评。

有知情人士向路透社透露，推特希望能够在未来几周内就开启法庭程序，并在几个月内解决问题。

重新谈判收购交易并非没有先例：2020年新冠疫情爆发给全球经济带来冲击，一些企业对商定的收购案重新定价。比如法国奢侈品集团LVMH就威胁说要放弃蒂芙尼的收购交易，后者最终将收购价格降低4.25亿美元至158亿美元。

推特收购交易可谓一波三折，世界首富马斯克今年4月宣布，将以440亿美元（约折合410亿欧元）的价格收购推特。马斯克声称，他想收购推特以释放这个平台上自由言论的潜力。他认为，推特“需要转型为一家私营公司，以便与用户建立信任”。他也说要打击僵尸账号，对所有真人账号进行认证，让推特比以往更好。这项交易原本预计将在今年完成，身为SpaceX和特斯拉执行长的马斯克表示，已经为了收购推特排定了大约465亿美元（434亿欧元）的融资。5月，马斯克宣布暂时搁置对推特的收购，理由是想先看一看有多少推特账号是虚假账号，是否所占比例仅有5%。这条推文发表不久后，他又在推特上表示，他依旧致力于实现这桩收购案。 ​

他宣布收购后会恢复特朗普被封账号的消息也引发争议，一些社会团体呼吁，如果马斯克为滥用和误导性的帖子打开大门，他们将呼吁广告商抵制推特。



（路透社，美联社等）

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