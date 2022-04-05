推特最大股东马斯克 目前拒入董事会

（德国之声中文网）Twitter首席执行官阿格拉瓦尔(Parag Agrawal）在推特上发布了这一消息。而就在几天前的4月7日坐拥推特超过9%股权，同时也是其最大股东的马斯克还曾发帖表示将"点燃下一次推特的董事会议"，推文的配图是他曾经引起广泛争议、在参加一款网络对话节目中抽大麻的照片。

4月4日，推特宣布，马斯克已持该公司 9.2% 股份。根据一份美国证券交易委员会（SEC）文件，这位全球首富目前拥有推特股票近 7350 万股。随着马斯克宣布参股，推特股价一度飙升约20%后有所回落，但仍然高于消息公布之前的水平。马斯克是推特 8000 万用户中最大名人之一。

按计划，马斯克于4月9日本应以最大股东的身份正式加入推特的董事会。但是他在当天上午突然表示不会加入。推特首席执行官阿格拉瓦尔(Parag Agrawal）："埃隆在董事会的任命原定于4月9日正式生效，但埃隆在当天上午表示他不会加入董事会"。阿格拉瓦尔在转发相关消息时还表示："我相信这是最好的结果"，但没有对马斯克的决定给出进一步解释。

但是，阿格拉瓦尔留下了一个重要的暗示，指出推特董事会"相信让马斯克成为公司的受托人，就意味着他和所有董事会成员一样，必须以公司和我们所有股东的最佳利益行事。"

马斯克的满腹牢骚

在马斯克成为推特大股东的消息传出后，这位社媒活动家就通过推特发起了一系列针对推特本身是否需要改革的建议和民意调查。包括让该网站无广告，或者增加修改推文的功能。2021年，推特近90%的收入来自广告。另外，在大多数用户支持推出修改推文的功能后，推特表示将针对相关功能进行测试。

对推特来说，马斯克同时是使该平台受人青睐的著名用户之一。去年秋，他以一项推特问卷引起轰动。他询问用户，他是否该放弃所持的 10% 的特斯拉股份。其实，马斯克当时必须出售他的部分股份来为到期的股票期权纳税。

约两周前，马斯克还曾就推特是否严格遵守言论自由原则向用户们征求意见。他推文道："民意调查将带来重大后果。"在此次非代表性调查中，70% 的用户称，推特未能坚定贯彻言论自由原则。 尤其是保守人士和前美国总统特朗普的支持者们抨击推特对涉及新冠的不正确和可疑信息采取行动。在表达了对 2021 年 1 月 6 日国会大厦冲击者的支持后，特朗普在推特账号遭封。与脸书和 YouTube 不同，推特迄今强调，这位前总统不得重新成为其用户。

马斯克对推特另外一大质疑点还包括一些关键用户的活跃程度。4月9日，他罗列了一份推特全球粉丝最多账户前10名的榜单，其中包括即包括美国前总统奥巴马和印度总理穆迪，也包括歌星贾斯汀·比伯（Justin Bieber）和凯蒂·佩里（Katy Perry）以及葡萄牙球星罗纳尔多在内的文娱明星。当然也包括马斯克本人。他指出，这些排名前10的推特账户中，有许多已经数月没有发推文。包括贾斯汀·比伯在过去一年只发送了一个推文。因此，马斯克提出了"推特是否正在消亡"的疑问。截止发稿，这篇推文收获了超过18万次点赞，28000多条评论和超过20000条转发。

根据美国《福布斯杂志在线》的全球富人实时排行榜，马斯克目前是全球首富。金融服务机构彭博社估计他坐拥 2730 亿美元，主要归功于他的特斯拉和 SpaceX的股份。推特目前市值 310 亿美元，由此，他的推特份额可能使他花费约 30 亿美元。

马斯克不仅是全球最大电动车生产商特斯拉和航天-通信技术公司 SpaceX的老板。属于这位南非裔美国人企业帝国的还有神经科技开发商Neuralink和基础建设公司The Boring Company。

（美联社、路透社、德新社、推特）

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