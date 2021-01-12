推特总裁：屏蔽特朗普正确但也是“危险先河”

（德国之声中文网）沉默多日之后，推特CEO多西（Jack Dorsey）周三（1月13日）为其永久屏蔽特朗普总统账号进行了辩护。他说，在冲击国会山的严重暴力事件后，封号是正确决定。他承认，此举开创“危险的先河”。

“我认为，对推特而言这是正确的决定”，多西在自己的推特账号上写道，“我们面对的是极其特殊、前所未有的状况，它迫使我们不得不将所有行为集中到公共安全上。”

“采取这些行动使公共交流受到阻碍，它分裂我们，损害可能的清晰、和解以及学习。它开创了危险的先河：一个个人或者一个企业掌握着世界上部分人的公共话语权”。

不过，“对这一权力的审视以及对它的责任，都揭示这样一个事实，即类似推特这样的服务平台不过是整个互联网里巨大对话流量的一小部分。”“如果人们不赞成我们的规定及措施，尽可以转到其它互联网服务平台。”

冲击国会山事件后，推特、脸书、youtube等社媒平台均永久或暂时屏蔽了特朗普总统的个人账号，理由是担心他利用这些平台鼓动暴力。多西说，以上各平台的决定不是联合行动，但一家这么做了，会对另一家产生影响。推特先是做出特朗普总统12小时内不得使用该平台的决定，但后来永久性关闭了特朗普（@realDonaldTrump）近9000万粉丝个人账号。

被封之后，特朗普总统转移到总统官方推特账号@POTUS，这里有大约3300万粉丝量，但随即也被封掉。周三，特朗普只能在白宫官方推特网站（2600万粉丝）发表了电视讲话，批评社交媒体公司向“言论自由发起前所未有的攻击”。特朗普说，“审查、删帖以及把公民写上黑名单是错误和危险的”，“我们现在需要的是相互倾听、而不是相互让对方住嘴。”

发表这个讲话的时候，应“煽动叛乱”而对特朗普总统发起的第二次弹劾案已通过国会众议院，有10名共和党议员支持民主党投了赞同票，接下来参议院的表决非常可能在1月20日特朗普正式卸任之后才能举行。

美国政坛对社媒网站封锁特朗普总统的做法反应不一，民主党人大部分赞成屏蔽特朗普，甚至有人说早就该这么做了。批评声音来自共和党，他们认为，总统的言论自由权不该被剥夺。

德国总理默克尔曾通过发言人对推特等的禁言做法表示忧虑，认为如此重要的基本权力不能由私人企业说了算。

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