推特太作了？不妨试试别的社交平台

（德国之声中文网）自从特斯拉首席执行官、亿万富翁马斯克（Elon Musk）成为新东家以来，推特简直乱象丛生。他将公司的员工裁减了一半，改变了平台的验证系统，与用户开轻浮的玩笑，并承认在他重塑这个全球备受关注的信息生态系统时，可能会做出“傻事”。

周四（11月10日），在负责数据隐私、网络安全和遵守法规的高管人士批量流失的情况下，他警告该公司剩下的员工，如果不能找到一种方法，从订阅中带来至少一半的收入，Twitter可能活不下去了。

马斯克的创新公司何其多？

虽然目前还不清楚这场闹剧是否会导致大量用户逃离——事实上，乱中取胜可能正好满足一些用户的趣味——但目前名气还不是很大的社交平台Mastodon正在异军突起，或者名气虽大但已经过气的Tumblr正在卷土重来。让我们来看看这些推特潜在的取而代之者。如果你打算离开Twitter，并希望保存你的历史推文，你可以通过进入你的个人资料设置，点击“你的账户”，然后点击“下载你的数据档案”来下载它。

Mastodon

一种貌似大象的已经灭绝的哺乳动物（Mastodon），在很多人看来比那只胡乱扑腾的蓝鸟（Twitter）更有生命力。除了它的推文被官方称为“toots”之外，Mastodon与Twitter还有更多相似之处，但也有很大的区别。

Mastodon是一个去中心化的社交网络。这意味着它不是在一家公司或一个亿万富翁手里拽着。相反，它由一个服务器网络组成，每个服务器都是独立运行的，但互相连接，所以不同服务器上的用户可以进行交流。Mastodon没有广告，因为它的资金来自捐赠、资助和其他方式。

Mastodon的内容是按时间顺序排列的，而不像Facebook、Instagram、TikTok或Twitter——它们都使用算法尽可能多地消磨用户的时间。

注册Mastodon看上去不太容易。因为每个服务器都是单独运行的，你需要首先选择一个你想加入的服务器，然后逐步创建一个账户并同意服务器的规则。有通常的基于兴趣和位置的选择，但这些最终并不重要。登录之后，你会回想起在推特晃荡的那些日子。你可以发布文字（最多500个字符）、照片或视频，也可以关注别的账户，以及浏览公共信息。

Mastodon宣称：“我们呈现了这样一个社交媒体愿景：它不能被任何亿万富翁购买和拥有，并努力创造一个不受利润驱动的更有弹性的全球平台。”

Mastodon创始人罗赫科（Eugen Rochko）称，目前，该平台有100多万用户，其中近一半是在10月27日马斯克接管Twitter后注册的。

另一个选择是Counter Social，也是一个无广告、按时间顺序排列的社交平台，由用户出资。Counter Social称，为了防止国家行为干预，它阻止了来自俄罗斯、中国、伊朗、朝鲜、巴基斯坦和叙利亚的访问。它号称提供一键翻译80多种语言的服务。根据其网站记录，它每月用户超过6300万。

Clubhouse

还记得Clubhouse吗？在新冠疫情让全世界都封闭起来，不能面对面交流的时候，这个音频应用程序一夜爆红。随后，它在很大程度上被模仿者Twitter Spaces夺走了风头。两者都可以让人们就感兴趣的话题用语音交流。

加入Clubhouse之后，你可以组织或者收听各种主题的聊天，从科技、体育、带娃到政治、哲学和文化，要啥有啥。这里没有帖子、照片或视频——只有人们的个人资料图片和他们的声音。对话可以是私密的，如同煲电话粥；也可以是成千上万的人听一个大V演讲，如同会议厅或者表演舞台。

SUBSTACK和MEDIUM

这两个网站让人让人们回想起21世纪初的博客时代。在这里，你可以阅读长文、实时通讯和一般信息。你可以做一个不注册不付费的读者，但一些作者和播客为付费用户提供更优质的内容。

TUMBLR

Tumblr，这个几乎被遗弃的社交媒体，似乎正在迎来复苏的春天。在这个平台上，可以发布文字、照片和视频，以聚集一些忠实的粉丝群而闻名，一直是斯威夫特（Taylor Swift）等明星吐槽的地方。这里充斥着色情和成人内容。2018年，当它禁止这些内容时，很多用户愤而离开。

Tumblr很容易注册。对于那些怀念早期社交媒体的人来说，这里有一种显而易见的复古而舒适的感觉。

T2，或者待定

谷歌的资深员工塞尔（Gabor Cselle）曾于2014年至2016年在Twitter任职。他决心创造一个更好的Twitter，将其命名称为T2。他说，他为T2购买域名（t2.social）只花费了7.16美元。T2，可能是也可能不是它的最终芳名，目前已经开始接受其等待名单用户注册，但是网站还在待建状态。

“我认为Twitter一直有一个问题，那就是如何搞清楚做什么以及如何决定做什么。我一直在想这个问题。” 塞尔告诉美联社，“那个星期一，我决定那就去做。我没有看到其他人真的在这样做。”

推特式的文字和TikTok式的视频，都是T2想要的东西。塞尔说，要做到这一点，文字必须“放大”，这样它才不会被视频淹没。

塞尔说：“我敢打赌，现在新建一个更好的Twitter或公共论坛，要比修复Twitter的遗留问题更容易、更有效。”

当然，塞尔不是唯一一个抓住这个机会的人。例如，蘑菇计划（Project Mushroom）也在筹建一个“互联网上的安全场所——一个由社区主导的开源家园，供在过于喧闹的地球上寻求正义的创作者使用”。据称，这个其尚未启动的平台已收到25000个预先注册。

美国雪城大学（Syracuse University）社交媒体研究者斯特罗默-加利（Jennifer Stromer-Galley）教授说：“我的感觉是，事情将进一步分裂，发展出更多的意识形态平台。在未来几年里，我们将会看到一些平台寿终正寝，一些新的整合应运而生。”

新闻网站

Twitter最有价值的功能之一，是它让人们在几秒钟内就能找到信息。这只是一场即将过去的地震吗？Twitter将会告诉你答案。或者至少它已经做到了。虽然没有完美的Twitter替代品，但是了解当地、本国和国际新闻比以往任何时候都更容易了。苹果和谷歌都提供新闻服务，从大量的文章聚合内容（苹果提供贵宾订阅服务，而谷歌首先显示免费信息）。还有Flipboard，它有点像根据你的兴趣量身定制的个人杂志。当然，通过下载新闻应用程序，订阅专业的媒体服务（比如免费的美联社和德国之声），也是一种选择。是的，你可能需要为其中一些媒体付费，而且你不会因为订阅就得到一个蓝色的勾号。

（美联社）

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