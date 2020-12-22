推特告知拜登政府账号将“从零开始”

（德国之声中文网）社交媒体推特（Twitter）周二（12月22日）表示，不会将特朗普政府官方账户的数千万粉丝自动转给即将上任的拜登政府，而是让用户选择是否要继续追随。此举将影响白宫@WhiteHouse和美国总统@POTUS等政府官方推特账号，这些账号将在1月份拜登接任总统后移交给他。

推特发表声明指出，这些政府的官方账号 “不会自动保留现有粉丝。推特将通知这些账户的关注者，提供相关内容已被存档的背景说明，并让他们选择是否要关注拜登政府的新账户。” 例如，关注@WhiteHouse的用户将被通知该账户已被归档为第45任白宫（@WhiteHouse45），并允许他们选择是否要关注新的白宫账号。

反对无效

推特的这一做法与四年前不同，特朗普团队当时直接接管了奥巴马团队的一系列官方推特账号，并自动保留粉丝。奥巴马的历史推文被转移到另一个推特账号@POTUS44存档。推特尚未公开解释做出改变的原因。

当选总统拜登过渡团队的数字总监弗莱厄蒂（Rob Flaherty）周二发推称，推特告知他们，拜登政府的账号将从零开始。他后来在另一条推文中补充说，拜登团队已经通过电子邮件反对推特的计划，但被告知该决定是明确的。

特权不再

推特的决定不会影响美国现任总统特朗普的个人账号@realDonaldTrump，该账号拥有约8800万粉丝，特朗普经常使用其发表观点，甚至通过这一平台做出多次重大宣布。这种执政风格被戏称为“推特治国”。

推特的决定不会影响美国现任总统特朗普的个人账号

虽然不像特朗普的个人账户那样广受关注，但@POTUS仍拥有约3300万粉丝，@WhiteHouse则有2600万粉丝。 据推特介绍，此次转移也将影响其它账户，如副总统账号@VP、第一夫人账号@ FLOTUS、白宫发言人账号@PressSec、内阁帐号@Cabinet与白宫西语帐号@LaCaSaBlanc。

自美国大选结果确定以来，推特一直在准备相关的账号移交工作，并表示卸任后的特朗普将不再享有“特殊待遇”。推特处理国家领导人账号的方式跟普通用户不一样。该社交平台认为，公众有权了解国家领导人说了什么，这些领导人的言论本身就具备一定的新闻价值，即使他们发表“越界言论”也不会被强制删帖或封号，推特通常以折叠或标记的方式来保留推文并有效减少其传播。

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