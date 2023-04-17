推特取消“政府资助媒体”“国家附属媒体”标签

（德国之声中文网）本周五（4月21日），包括美国全国公共广播电台（NPR）、中国国家新闻通讯社新华社、亲莫斯科政府的媒体今日俄罗斯（RT）以及加拿大公法媒体加拿大广播公司（CBC）在内的一系列媒体在推特（Twitter）上的账号都被取消了“政府资助的媒体”、“国家附属媒体”之类的标签。

上周，推特CEO马斯克在接受英国广播公司（BBC）采访时说，推特努力做到“精准”，目前正在研究修改调整这些标签。

他说：“我们的目标只是尽可能的真实和准确。我们正在将标签调整为‘公共资助’，我认为这可能不会那么令人反感。”

2020年，推特给包括中国在内的专制国家的官方账号和官媒账号加注“官方账号”和“国家附属媒体”的标签。据VOA报道，推特不会向用户推荐或推广这些账号或是他们的推文。此外，大多数被标记的官媒账号也不会出现在相关的搜索结果中。

去年，推特还给所有包含中国官媒网页链接的推文加注了新的警示标签“保持知情（Stay informed）”，提醒推特用户在阅读和转推时，仔细判断这些官媒信息的可依赖程度。

一名推特发言人在接受VOA采访时曾表示：“多年来，我们一直在给包括俄罗斯和中国在内的多国官方媒体添加标签，并降低他们的声音，这是为了提供有关他们代表国家的背景信息，也同时保护推特上对话的诚信。我们相信，人们明白某个推特账号与某个国家的附属关系是非常重要的。”

不过去年科技界亿万富翁马斯克收购了推特之后，开始对虽然接受了政府资助但是仍保持独立报道的西方媒体加注“政府资助的媒体”、“国家附属媒体”等标签。

推特最近就将美国全国公共广播电台的帐户标记为“美国官方附属媒体”，之后又将该标记改为“政府资助的媒体”。加拿大广播公司的推特账号也被贴上“政府资助媒体”的标签，后来又被更改为“政府出资69%的媒体”。推特首席执行官马斯克说：“加拿大广播公司说他们的‘政府出资不到70%’，所以我们更正了这个标签。”

上周，美国全国公共广播电台宣布，由于与推特就其帐户在该社交媒体平台上的标记产生争议，该公司将不再使用推特。

去年10月，马斯克以440亿美元的价格收购了社交平台推特。之后他迅速解雇了一批高管并裁减推特公司三分之二的员工。

批评者认为，马斯克接手推特之后，推特上的仇恨言论和假新闻数量大幅增加。过去几个月，推特不断出现技术故障，而且还失去了大量广告客户。

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（法新社、路透社）

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