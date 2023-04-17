 推特取消“政府资助媒体”、“国家附属媒体”标签 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2023

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时政风云

推特取消“政府资助媒体”、“国家附属媒体”标签

推特取消了给用户名加注“政府资助的媒体”、“国家附属媒体”等标签。包括美国全国公共广播电台、新华社和今日俄罗斯在内的众多媒体推特账号下原本被加注的这些标签都已消失不见。

去年10月，马斯克以440亿美元的价格收购了社交平台推特。之后他迅速解雇了一批高管并裁减推特公司三分之二的员工。

去年10月，马斯克以440亿美元的价格收购了社交平台推特。之后他迅速解雇了一批高管并裁减推特公司三分之二的员工。

（德国之声中文网）本周五（4月21日），包括美国全国公共广播电台（NPR）、中国国家新闻通讯社新华社、亲莫斯科政府的媒体今日俄罗斯（RT）以及加拿大公法媒体加拿大广播公司（CBC）在内的一系列媒体在推特（Twitter）上的账号都被取消了“政府资助的媒体”、“国家附属媒体”之类的标签。

上周，推特CEO马斯克在接受英国广播公司（BBC）采访时说，推特努力做到“精准”，目前正在研究修改调整这些标签。

他说：“我们的目标只是尽可能的真实和准确。我们正在将标签调整为‘公共资助’，我认为这可能不会那么令人反感。”

2020年，推特给包括中国在内的专制国家的官方账号和官媒账号加注“官方账号”和“国家附属媒体”的标签。据VOA报道，推特不会向用户推荐或推广这些账号或是他们的推文。此外，大多数被标记的官媒账号也不会出现在相关的搜索结果中。

去年，推特还给所有包含中国官媒网页链接的推文加注了新的警示标签“保持知情（Stay informed）”，提醒推特用户在阅读和转推时，仔细判断这些官媒信息的可依赖程度。

 一名推特发言人在接受VOA采访时曾表示：“多年来，我们一直在给包括俄罗斯和中国在内的多国官方媒体添加标签，并降低他们的声音，这是为了提供有关他们代表国家的背景信息，也同时保护推特上对话的诚信。我们相信，人们明白某个推特账号与某个国家的附属关系是非常重要的。”

不过去年科技界亿万富翁马斯克收购了推特之后，开始对虽然接受了政府资助但是仍保持独立报道的西方媒体加注“政府资助的媒体”、“国家附属媒体”等标签。

推特最近就将美国全国公共广播电台的帐户标记为“美国官方附属媒体”，之后又将该标记改为“政府资助的媒体”。加拿大广播公司的推特账号也被贴上“政府资助媒体”的标签，后来又被更改为“政府出资69%的媒体”。推特首席执行官马斯克说：“加拿大广播公司说他们的‘政府出资不到70%’，所以我们更正了这个标签。”

上周，美国全国公共广播电台宣布，由于与推特就其帐户在该社交媒体平台上的标记产生争议，该公司将不再使用推特。

去年10月，马斯克以440亿美元的价格收购了社交平台推特。之后他迅速解雇了一批高管并裁减推特公司三分之二的员工

批评者认为，马斯克接手推特之后，推特上的仇恨言论和假新闻数量大幅增加。过去几个月，推特不断出现技术故障，而且还失去了大量广告客户。

「卷王」馬斯克：工作量暴增 一周七天不停歇

（法新社、路透社）

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