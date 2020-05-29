 推特再移除17万个中国假帐号 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2020

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推特再移除17万个中国假帐号

推特周四 (6月11日) 表示，他们移除了超过17万个与中国政府有关联的假帐号。这些帐号大多专注於发布与香港示威丶郭文贵丶新冠疫情与台湾相关的政令宣导内容，但智库分析认为，大多数帐号并未与推特用户产生有意义的互动。

Logo Twitter Symbolbild China (picture-alliance/NurPhoto/B. Zawrzel)

(德国之声中文网) 推特周四 (6月11日) 移除了超过17万个帐号，这些帐号大多在推特上发布与特定中国政府政令宣导相关的内容，主要包含的香港示威丶流亡海外的中国商人郭文贵丶新冠疫情与台湾。

根据推特官方部落格的报导，他们关闭了23,750个非常活跃的帐号，这些帐号是主要负责发文的主体，另外与约15万个协助散布相关政令宣导内容的帐号则负责扩大讯息的覆盖范围。

推特与澳大利亚战略政策研究所 (ASPI) 与史丹福互联网观察站 (Stanford Internet Observatory) 的研究员合作，进一步确认大部分的帐号都是没什麽人追踪的假帐号，而这些帐号因未与有关网络产生有效互动，反而成为假帐号的同温层。

除了移除大量与中国有关联的帐号外，推特也移除了与俄罗斯与土耳其政府有关联的两群帐号，这些帐号主要的对象是俄罗斯与土耳其国内的国民。

推特表示，这些帐号与去年推特丶脸书丶谷歌与Youtube所破解的中国政府支持的网络行动有关，当时那些帐号大多推送与香港示威相关的不实消息。

史丹福互联网观察站研究经理迪瑞赛塔 (Renee DiResta) 表示，推特去年8月移除了约1000个与中国政府有关并专注於抨击香港示威者的帐号，但中国随即在推特上建立更多帐号，并在1月开始於推特上发布与新冠疫情相关的内容。

她认为，这些帐号於一月底开始大量在推特上发布与新冠疫情相关的内容，而整体的行动在3月到达高峰。这些帐号发布的内容大多专注在赞扬中国政府处理疫情的方式，但它们同时也利用新冠疫情来抨击美国与香港示威者。

与此同时，协助推特分析这批假帐号的澳大利亚战略政策研究所 (ASPI) 周五 (6月12日) 也发布了一份相关的研究报告，透过分析推特与脸书上与中国政府有关联的帐号，发现这些群体所发动的网路行动主要透过发布中文内容，来影响海外的华人社群。这些群体所发布的内容多半与香港示威丶郭文贵丶新冠疫情与台湾有关。

Symbolbild Twitter Konto (picture-alliance/dpa/A. Gombert)

史丹福互联网观察站研究经理迪瑞赛塔 (Renee DiResta) 表示，推特去年8月移除了约1000个与中国政府有关并专注於抨击香港示威者的帐号，但中国随即在推特上建立更多帐号，并在1月开始於推特上发布与新冠疫情相关的内容。

澳大利亚战略政策研究所的研究员指出，这些与中国政府有关的推特帐号大多在北京的办公时间於推特上发布与政令宣导相关的内容，多数帐号在北京时间早上8点至下午5点间会大量发送推文，并在周末大量减少发文量。研究员认定，这种规律的发文频率显示这些帐号的不真实性。

该报告写道：「虽然这些网路行动在技术执行面已达到成熟的阶段，但发文内容的语言与文化层面仍十分粗糙，导致大部分的发文都无法接触到有大量追踪者的帐号，也难以产生预期中的效果。」

今年5月，美国国务院表示他们发现一个由假帐号组成的群体，而他们认为这些专注於散播疫情假讯息的帐号与中国政府有关。推特当时否认美国国务院的相关揣测，表示5千个遭美国国务院质疑的帐号中，包含了非政府组织与记者的帐号。

推特的发言人周四强调，他们移除的帐号与5月美国国务院所做出的指控无关。

杨威廉/邹宗翰 (路透社等)

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