推特也想买Tiktok？消息人士：双方已进行初步洽谈

（德国之声中文网）字节跳动有45天的窗口期寻找买家。特朗普已宣布行政令，在45 天之后禁止美国公司和个人与字节跳动进行任何交易。

TikTok在美国拥有约1亿用户。特朗普和一些美国政治人物认为TikTok恐怕成中国的间谍工具。目前的期间截止到9月15日，字节跳动可以在此之前和微软商谈美国业务的收购问题。

Twitter的市值大约为 300亿美元，实力远远比不上微软。据内部人士透露，一旦双方达成合并协议，推特将需要寻找其他投资者合作。

密歇根大学教授戈登（Erik Gordon）指出，推特想收购TikTok在美国的业务并不容易，难筹集到足够的资金。不过，规模小也是Twitter的优势，《华尔街日报》指出，比起微软等大买家，推特涉及反垄断审查风险较小。

一位内部人士告诉路透社记者，中国方面可能更倾向让推特收购。该社交平台在中国并不活跃。而特朗普则倾向微软进行收购。

文木 / 洪沙 （路透社，法新社等）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。