 推特也想买Tiktok？消息人士：双方已进行初步洽谈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

推特也想买Tiktok？消息人士：双方已进行初步洽谈

有内部人士透露，推特有意收购TikTok的美国业务。有两名消息人士周末向路透社透露，推特已与抖音母公司"字节跳动"取得了联系。不过，普遍认为科技巨头微软仍是最有机会的买家。

Tik Tok (picture-alliance/F. May)

TikTok在美国拥有约1亿用户

DW.COM

美国政府过去一周对TikTok展开攻势，而最新发展是特朗普周四晚间颁布两项行政命令，瞄准TikTok母公司字节跳动和WeChat母公司腾讯。中国政府则指责美国此举是“赤裸裸的霸权行径”。

由TikTok主导的短视频市场，一直是各大科技巨头渴望分食却无从下手的大饼。如今TikTok陷入危机，Instagram立即推出新产品，为这场争夺战鸣枪，另外五家软件公司也乘胜追击。

（德国之声中文网）字节跳动有45天的窗口期寻找买家。特朗普已宣布行政令，在45 天之后禁止美国公司和个人与字节跳动进行任何交易。

TikTok在美国拥有约1亿用户。特朗普和一些美国政治人物认为TikTok恐怕成中国的间谍工具。目前的期间截止到9月15日，字节跳动可以在此之前和微软商谈美国业务的收购问题。

Twitter的市值大约为 300亿美元，实力远远比不上微软。据内部人士透露，一旦双方达成合并协议，推特将需要寻找其他投资者合作。

USA Washington | Donald Trump im Treffen mit US-amerikanischen Arbeitnehmern aus der Technikbranche (Getty Images/D. Mills-Pool)

特朗普在行政命令中表示，违反命令的个人或企业都可能面临制裁

密歇根大学教授戈登（Erik Gordon）指出，推特想收购TikTok在美国的业务并不容易，难筹集到足够的资金。不过，规模小也是Twitter的优势，《华尔街日报》指出，比起微软等大买家，推特涉及反垄断审查风险较小。

一位内部人士告诉路透社记者，中国方面可能更倾向让推特收购。该社交平台在中国并不活跃。而特朗普则倾向微软进行收购。

 

文木 / 洪沙 （路透社，法新社等）

 

 

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

 

相关内容

TikTok

TikTok应卖美国公司 特朗普欲抽成 04.08.2020

美国总统特朗普表示，短视频平台TikTok若要易主，应该要卖给美国公司。他也认为美国政府作为促成交易成功的重要帮手，也应该要有权利分得卖价中的一部份。

Hongkong Taiwanesische Flagge an Taiwans Nationalfeiertag

德语媒体：香港之后是台湾？ 08.08.2020

中美关系不断恶化之际，《法兰克福汇报》认为，中国通过“港版国安法”获得对香港的完全控制后，北京愈加关注台湾。《世界报》则聚焦美中有关社交媒体的最新争端。

Symbolbild TikTok Logo

TikTok称不会离开美国 传微软暂停收购谈判 02.08.2020

据《华尔街日报》周六（8月1日）报道，在特朗普总统周五威胁将禁止TikTok(抖音海外版）并反对微软收购TikTok之后，微软已暂停有关收购谈判。同一天，TikTok的美国区总经理表示，该公司不会离开美国。

广告

媒体看中国

Hongkong Taiwanesische Flagge an Taiwans Nationalfeiertag (Getty Images/AFP/P. Fong)

德语媒体：香港之后是台湾？

中美关系不断恶化之际，《法兰克福汇报》认为，中国通过“港版国安法”获得对香港的完全控制后，北京愈加关注台湾。《世界报》则聚焦美中有关社交媒体的最新争端。  