推新外资审查机制 中国：不是搞保护主义

(德国之声中文网）据中国商务部网站周六（12月19日）消息，中国国家发展改革委、商务部当天发布《外商投资安全审查办法》。根据该法，中国建立外商投资安全审查工作机制，工作机制办公室设在中国国家发展改革委，由国家发展改革委、商务部牵头，承担外商投资安全审查的日常工作，将于公布之日起三十日后正式施行。

消息还介绍，《外商投资安全审查办法》共23条，对适用审查的外商投资类型、审查机构、审查范围、审查程序、审查决定监督执行和违规处理等做出规定。其主要法律依据是《外商投资法》和《国家安全法》，目的之一是“助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

该法第21条规定，香港、澳门和台湾投资者进行投资，影响或者可能影响国家安全的，也参照本办法的规定执行。

官方解答

中国商务部随后在另一篇文章“外商投资安全审查工作机制办公室负责人就《外商投资安全审查办法》答记者问”中强调：“实施外商投资安全审查，不是搞保护主义、更不是开放倒退，主要目的是适应推动形成全面开放新格局的需要，健全对外开放安全保障体系，在积极促进和保护外商投资的同时，有效预防和化解国家安全风险，为更高水平对外开放保驾护航。”

这篇文章接着指出：“只有把防控安全风险的篱笆扎得更密更牢，才能为新一轮对外开放奠定坚实基础，才能更好实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放。在《安审办法》实施过程中，我们将坚持在开放中谋发展、保安全，精准审查影响或者可能影响国家安全的外商投资，避免安全审查泛化。”

在介绍该法的出台背景时，相关负责人还表示，近年来，世界主要国家和地区陆续推出或完善外商投资安全审查制度，并以美国、欧盟、澳大利亚、德国、日本和英国为例。

反制美国？

中美经济贸易争端由来已久

中国《外商投资安全审查办法》发布的前一天，美国新增了数十家中国公司进入其贸易黑名单，其中包括中国最大的芯片制造商中芯国际和中国无人机制造商深圳大疆创新科技有限公司。路透社就此指出，这一举动被视为美国总统特朗普为巩固其对华强硬政策遗产所做的最新努力，是华盛顿和北京在贸易和众多经济问题上的长期斗争的一部分。

中国外交部就美国将中国公司拉入黑名单的消息回应：“美方将经贸问题政治化，违背其一贯标榜的市场经济和公平竞争原则”，“我们敦促美方停止无理打压外国企业的错误行为。中方将继续采取必要措施维护中国企业的正当权益。”

周五当天，特朗普还签署了《外国公司问责法》。中国企业日后若前往美国证券交易所上市，将面临更严格审计要求。这项法案早前在美国参众两院通过。路透社报道称，尽管该法案适用于来自任何国家的公司，但立法发起人的目标是中资公司。

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