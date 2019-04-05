推！推！推！英首相争取再推迟脱欧期限

（德国之声中文网）英国首相特雷莎·梅周二先后赴德国和法国，力图说服这两个欧盟最重要国家的领导人同意延迟英国脱欧的最后期限。按照目前的协定，本周五就是英国脱欧的日期。

周三在布鲁塞尔举行的欧盟紧急峰会上，将讨论英国推迟脱欧的可能性。英国内阁大臣则正在同反对党工党就脱欧事宜进行会谈。

马不停蹄

默克尔此前表示，如果能达成一个更积极的结果，并不反对英国延迟脱欧。不过德国负责欧洲事务的国务秘书罗特（Michael Roth）周二表示，推迟脱欧所需的条件并未满足，英国尚需做出实质步骤摆脱政治僵局，但他同时说，无协议脱欧将是最糟糕的结果。

法国和荷兰政府官员也有类似表述，他们称，梅必须给出一个明确的理由，说明欧盟为什么要接受再一次延期，并拿出下一步计划。周二晚些时候，梅从柏林飞赴巴黎，会晤法国总统马克龙。迄今为止，马克龙对推迟脱欧期限持反对态度。

争议焦点

梅的目标是将英国脱欧的期限从4月12日推迟到6月30日，但欧盟有可能提出一个更长达一年的期限。不过，任何5月22日之后的期限意味着英国必须参加欧盟议会选举，这却是梅想要避免的情况。与此同时，英国保守党和工党就脱欧选项的会谈在继续。工党主张保留与欧盟的关税联盟，但保守党反对。此外，北爱尔兰边境保障措施（backstop）也是一个关键的争议点。根据目前的协议，在无协议脱欧的情况下，有关措施将保障爱尔兰和北爱尔兰的边界保持开放。这一点让脱欧强硬派十分恼火，他们认为这样会造成北爱尔兰与英国其他地方的割裂。

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Judith Kerr: 前进吧，欧洲！ Judith Kerr画笔下最受人喜爱的形象虎和猫正在前往欧洲的途中。它俩兴高采烈地挥举着欧盟旗帜。已91岁高龄的Judith Kerr出生于一个德裔犹太人的移民家庭，堪称当代最著名的儿童、青年文学作家与插图画家。

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Polly Dunbar: 欧罗巴夫人和她的孩子们 波浪秀发披肩的欧罗巴夫人在守护着一群快乐的孩子。这是英国画家 Polly Dunbar笔下的欧洲。儿童当中，只有一个身穿英国国旗的小男孩远远躲开了。孩子们不清楚为什么这个孩子不愿和大家一起玩了。

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Bruce Ingman: 停下，再等等！ 欧洲公共汽车马上就要开车了！但还没开，奔跑过来的英国音乐家还可以赶上这班车。出生于利物浦的英国画家 Bruce Ingman说，“我真心希望人们重归理智，现在还来得及。我喜欢成为欧洲大家庭的一员，我的孩子也是如此。”

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Emily Gravett: 奶酪还未吃完 英国小老鼠孤孤单单地坐在一个玻璃瓶里，眼前有一小块饼干，它斜眼偷看外面满盘的奶酪，这是英国女画家Emily Gravett脑海里英国退欧前的情形。她写道，“让我感到悲哀的是，退欧不仅分裂了国家，也分裂了邻里和家庭。”

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Thé Tjong-Khing: 在一起，是我们伟大的原因 欧盟各国成了杂技团的成员，他们的平衡术表演在欧洲牛的脊背上进行。这幅作品出自荷兰画家、生于移民家庭的Thé Tjong-Khing之手。他说，“齐心协力地办一件事，仍然还是梦想”。即便如此，他的作品充满了乐观精神，这幅画的标题便是“在一起，是我们伟大的原因”。

为欧洲而画：用画笔反对脱欧 Axel Scheffler: 欧洲猫头鹰 画家Axel Scheffler是德国汉堡人，但30年来生活在伦敦。他说，自从英国举行了脱欧公投后，他便感觉英国不再是家乡了。正因为如此，Axel Scheffler发起“为欧洲而画”的活动，并将收集的作品出版。 作者: Stefan Dege



谁说了算？

根据本周一英国议会通过的一项决议，议会有权对梅首相提出的任何脱欧延期建议进行审核和有约束力的修改。议会将于周二就梅提出的延期至6月30日的提议进行表决。

梅已经失去了她所领导的保守党的支持，该党在脱欧方式的立场上严重分裂。作为绝境中的最后一搏，梅首相向反对党工党发出了谈判邀约，以期获得更多支持。

周二保守党与工党会谈的议题包括：未来与欧盟关系将包含关税联盟；一旦保守党领导易人，协议将继续有效的法律保障；对最后的协议进行公开表决。

为了争取保守党内最后的潜在支持，梅甚至承诺，如果与欧盟谈成的脱欧协议获得议会通过，她便辞职让位。在周三的布鲁塞尔欧盟紧急峰会上，欧盟各国领导人必须以全票批准英国的延迟脱欧日期。

叶宣/洪沙（德新社、路透社等）