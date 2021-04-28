推土机前的金漆招牌——香港电台如何被迅速整治？

（德国之声中文网）4月28日傍晚六点半，香港电台电视频道响起一段澎湃的前奏，行政长官林郑月娥首次以「节目主持人」身份粉墨登场。她戴着蓝色围巾，首集嘉宾全国人大代表黄玉山也系上蓝色领带，两人坐在宣传选举改革的蓝色直幅前，「对谈」修改选举办法的好处。这个名为《选委界别分组面面观》的新节目总共有40集，每集12分钟，还会重播三次。

随着主旋律奏起，香港电台在多方注视下闻之起舞。它的节目表最近频频变动，反映出其内部正在经历的震荡。香港政府在二月公布针对香港电台的检讨报告，罗列多项缺失和改革建议。身兼港台总编辑的广播处长由资深传媒人梁家荣换上政务官李百全，自此多个电视节目先後被临时抽起或改头换面。

获奖无数的皇牌时事节目《铿锵集》是「重灾区」之一，多辑专题因被指内容不持平或不符守则而停播，涉事题材包括大学学生会丶网媒生存空间丶疫苗接种等。另一老牌政论节目《议事论事》也遭殃，其中一集更於播出前两丶三小时被勒令抽起，该集原本安排了立法会前主席曾钰成访问温和民主派李华明等人。一些稍为软性的节目如《香港故事》也被指嘉宾意识不良而有类似遭遇。

化名A的香港电台资深员工形容，新处长李百全空降掌权後，港台内部「腥风血雨丶人人自危」。因为议题的敏感性，他不具名地接受德国之声访问：「这位政务官并非新闻专业出身，完全没底线。开初以为他可能只是电钻，没料到一切来得这麽快和彻底，就像推土机一样。用了90多年时间建立的金漆招牌，现在礼崩乐坏，完全崩溃。」

有危险的题目？

首当其冲的是各类时政和新闻节目。负责新闻工作的A观察所见，关於香港政治的报导甚至比中国新闻更敏感，审查更为严格，尤其是牵涉民主派的题材。他忆述，罗冠聪等流亡港人上月发起「2021香港约章」时，高层下令在港府作出回应前不得报导此消息；後来即使官方发了声明，港台还是没有刊出这则新闻。

影响编采方针的不止於高层直接干预，还有随之而来的自我审查和恐惧氛围。港台在近年来已饱受建制派批评，动辄针对「不持平」的节目发动投诉行动，早已令部分员工成为惊弓之鸟。如今整顿之风愈吹愈烈，加上政府要求公务员宣誓效忠，令更多人自划红线。A说很多自我审查的都是中高层，有时候前线同事希望尝试如常行事，反而是把关的人害怕。

曾经有记者提出专访其中一名因参与初选被捕的民主派人士，结果被上司拒绝，理由是「我们现在被盯得很紧，做这些题目会有危险」。新闻部仍会报导政治敏感事件，但相关的专题报导可免则免。就算获上级批准制作报导，有记者称他们需要呈交文件罗列采访题材丶受访人选和访问文本等，确保「安全性」。也有较敢言的记者在刻意安排下，不获派往采访政府的记者会。

成立近93年的香港电台是香港历史最悠久的媒体之一，也是唯一的公共广播机构。广为人知的时政节目为它赢得口埤，同时也招来亲北京阵营不满。虽然名义上它有《香港电台约章》保障编辑自主，但实际操作上它隶属政府部门，所有拨款来自政府。香港浸会大学新闻系高级讲师吕秉权认为，港台经历的剧变只是北京对港政策的冰山一角，这次官方意志很强，相信无论《约章》或工会都难以有顽抗之力。

吕秉权向德国之声表示：「港台作为政府体系的一部分，当局的做法会更手起刀落，务求做出一个整顿媒体的样板。」他曾经替港台担任时政节目的客席主持和嘉宾，他相信港台将来未必再能容纳自己这类较具批判性的观点。

迅速换血 此消彼长

长久以来，港台因为复杂的身份而位处政治风眼之中，亲政府阵营对其抨击尤为猛烈。反修例运动之後，北京高调放话要整顿港媒。上个月，港澳办主任夏宝龙在一场演说中首次明言，包括传媒和教育在内的领域「尚未真正形成稳固的爱国者治港局面」，把媒体明确纳入须整治的范畴。

研究中国国情多年的吕秉权分析，政府对港台的连串举动是要彻底重写游戏规则，把它塑造为「爱国者」传媒的示范单位。李百全是港台历来第二位空降的政务官首长，不同之处是，这次总编辑变为操生杀大权的一把手。吕秉权说：「这是不寻常的，他用尽职权的做法反映当局很清楚丶很聪明，熟知在哪个位置用力，看准问题再出手。」

人事换血是重要的一环，短短数周内港台增设最少四个高层职位，全部由退休高官空降出任。外界预料他们将成为核心班子，由上而下构思和执行改造港台的新政策。与此同时，多名现任高层和编采部门的中流砥柱相继辞职，包括助理广播处长周国丰。被重点整顿的公共事务部（电视部）流失率最高，上至总监丶下至老牌节目《头条新闻》《议事论事》监制丶去年因访问世卫官员被港府批评违反一中原则的记者唐若韫，皆离开港台。另外，在示威期间连番质问特首的记者利君雅不获续约；因为制作《铿锵集》721事件调查报导而被法庭判定违法查册的编导蔡玉玲，也因案件遭停止职务。

有电视部员工甚至形容「犹如被灭门」，内部士气非常低落。早前有消息指，高层在内部会议上表示，若他们认为《铿锵集》内容不符播放的要求，会考虑向编采人员追讨数以万计的制作费。有关意见未知会否落实，但有员工认为已经引起寒蝉效应。

以国安之名——暴风雨前夕

冰封三尺，非一日之寒。无国界记者的全球新闻自由指数显示，香港在2002年曾经位居第18名，去年已跌至第80位。诚然，香港电台面临的挑战并非业内孤例，不少新闻从业员有感香港传媒正处於寒冬之中。吕秉权分析，以往自由的媒体正正是北京眼中的祸根之一，滋长社会对政府的对抗情绪。继港区国安法丶选举改革之後，整治传媒意识形态将是人心回归工程的下一步。

最近，北京甚至把传媒问题置於国安层面看待，在港台风波以外，反对派大报《苹果日报》也成为焦点。本月中，由中联办控制的喉舌《大公报》刊登评论文章，直指「依法取缔」《苹果日报》刻不容缓，声称「苹果不除，香港国安仍然存在漏洞」。

身兼国安委成员的警务处长邓炳强亦不点名批评壹传媒，指其勾结外国势力丶分化人心，声言若有证据证明有人用假新闻煽动仇恨，会作出拘捕和检控。建制阵营则大力呼吁订立假新闻法，规范媒体言论。

吕秉权认为北京已把传媒定性为国家安全威胁，相信这是明显讯号，当局会在不久的将来采取行动，只是视乎时机和手法。「官方吹风称苹果日报是政治组织，指黎智英以新闻自由之名，行危害国安之实。」他认为苹果日报未必是唯一的目标，官方还会审视哪些媒体有「系统性问题」加以整治。

沉默的大多数？

吕秉权曾经跑遍神州大地把消息带到墙外，现在回到香港培育下一代记者。纵然对前景不感乐观，他仍然相信香港不会完全复制中国的路。「即便政府控制了主旋律和传媒，我不担心大家就会变成愚民，香港人是灵活的，整个社会是一个感受到真相的地方。」他说：「可能传媒要打擦边球，大家会懂得判断真话，以後我们需要更多智慧去阅读。」

至於在风声鹤唳的编辑室里，A说身边不少同事都选择沉默。「大家会大声地说自己来自香港电台，是因为我们的制作水平，我们以『香港人的电台』引以为傲。但现在我们还是不是在做香港人想看的新闻？」相比其他压力，他坦言最难接受的是自我阉割。「当你决定做不做一个题目，以会否被投诉作为优先考量，那已辜负了公众对你作为守门员（gate keeper）的期望，并非新闻学教的捍卫公众知情权，也愧对一群很努力的港台人。」

忽然间被推上十字路口，有人挺身而出，有人宁愿辞官明志，有人坚守最後。A说无法预计还能留守岗位多久，只盼在馀下时间尽力说真话。他慨叹：「否则你凭什麽跟人家说在捍卫第四权？沉默就是帮凶，我觉得现在大部分人都选择了做帮凶。」

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