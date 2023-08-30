推動親中大外宣 逾7千帳戶遭Meta刪除

（德國之聲中文網）臉書（Facebook）母公司Meta週二（8月29日）表示，近期共移除了大約7700個推廣親中言論的臉書帳號，以及數百個頁面、群組和Instagram帳戶；這些帳戶跟所謂的「垃圾訊息偽裝」（Spamouflage）有關，它們透過Meta的平台，暗中運作以提升中國的形象。

這類帳戶通常讚揚中國政府及其在新疆的政策、批評美國和西方的外交政策，也會攻擊對中國政府持批判立場的人士，例如記者和研究人員。

Meta公司全球威脅情報單位主管尼莫（Ben Nimmo）說：「據我們評估，雖然它並不成功，但卻是目前所知世界上規模最大、最多產的秘密影響力行動。」

「垃圾訊息偽裝」行動如何運作？

Meta指出，該公司檢視許多非政府人權組織遭受攻擊的公開報告，並自2022年底啟動調查，發現了一波大規模的秘密影響力攻勢，範圍不只Meta的臉書和Instagram，還包含推特（現稱為X）、YouTube、Reddit、Quora、Medium等50多個平台。

這波所謂的「垃圾訊息偽裝」活動，操作者遍及中國各地，針對的對象以台灣、美國、澳大利亞、英國、日本和全球華語受眾為主。部分帳戶已被Meta的自動化系統監測並禁用；Meta認為，這可能導致該行動背後的操控者逐漸轉而將內容發布在較小的平台上、再試圖擴散到大型平台。

此外，中國的「垃圾訊息偽裝」使用的部分做法，類似於俄羅斯的「網路水軍工廠」（troll factories）。尼莫說，這一點代表這2種行動可能在互相學習。

初步研判，這些帳戶大多是購自越南、孟加拉等國的商業廣告郵件運營商，再被重新利用來傳播政治訊息。尼莫舉例道，有一個帳戶過去曾發布中文的內衣廣告，但後來突然開始改以英語發布跟哈薩克斯坦動盪相關的貼文。

然而，Meta稱中國這波行動基本上沒有成功，因為許多頁面的追蹤者大多是來自越南、孟加拉、巴西等國的非真人帳戶，顯示其影響範圍幾乎未觸及華語世界的目標對象。尼莫說：「這次行動規模很大且喧鬧嘈雜，卻難以超出自身的虛假同溫層。」

（法新社、路透社等）

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