推动修改法规 德国决意捍卫“技术主权”

（德国之声中文网）德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）与法国财长勒梅尔（Bruno Le Maire）周二（2月19日）在柏林会面。阿尔特迈尔在会面后表示，德法要共同推动新的欧盟工业战略。

德国经济部长阿尔特迈尔

他表示，欧洲必须增加在电动车电池、人工智能这些未来技术领域的研发投入。

这位德国经济部长在近日接受英国《金融时报》采访时就表示，希望联合法国捍卫欧洲“技术主权”，应对全球对手的攻势。这其中也包括对欧盟竞争法进行可能的改革。

德国总理默克尔也在周二（2月19日）表示，如果欧洲要打造在全球市场有竞争力的企业，就需要重新考量其竞争法。

德国政界的这些表态发生在这样一个背景下：两周前，法国阿尔斯通(Alstom)与德国西门子(Siemens)的铁路业务合并被欧盟反垄断机构"枪毙"。该合并本来被视为是可以制衡中国中车在全球扩张的机会。

默克尔在周二的讲话中没有直接提及该合并案，但表示对于欧盟在竞争问题上的立场存疑，"为此，我们要让欧洲人先愿意改变其竞争法"。

是否让华为参与德国5G网络建设？

德国将在3月中下旬拍卖5G频谱

据路透社援引一名消息人士称，柏林不会就是否允许中国企业华为参与德国5G网络建设迅速作出决定。

按照计划，德国将在3月中下旬拍卖5G频谱。而围绕华为的安全问题，德国近来展开大量讨论。在其他国家发出警告之后，柏林表示，网络安全主管部门将对华为是否构成安全威胁展开调查。而来自执政联盟基民盟（CDU）、社民党（SPD）的多名政客明确表示，反对华为参与。

上周五，经济部长阿尔特迈尔对路透社表示，德国计划收紧法规，要求参与竞标建设5G网络的电信运营商竞标必须满足相应的安全标准。

王凡/叶宣（美联社，路透社等）