 推动修改法规 德国决意捍卫“技术主权” | 经济纵横 | DW | 19.02.2019

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经济纵横

推动修改法规 德国决意捍卫“技术主权”

德法将联合采取行动，捍卫欧洲“技术主权”。德国总理默克尔也表示，欧洲要重新考量其目前的竞争法规，以便保证其全球竞争力。与此同时，华为是否将被允许参与德国5G网络建设，也是政界热议话题。

Symbolbild Industrie 4.0 (picture-alliance/dpa/O. Spata)

德国能否保住技术强国的地位？

（德国之声中文网）德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）与法国财长勒梅尔（Bruno Le Maire）周二（2月19日）在柏林会面。阿尔特迈尔在会面后表示，德法要共同推动新的欧盟工业战略。

Altmaier stellt Industriestrategie vor (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

德国经济部长阿尔特迈尔

他表示，欧洲必须增加在电动车电池、人工智能这些未来技术领域的研发投入。

这位德国经济部长在近日接受英国《金融时报》采访时就表示，希望联合法国捍卫欧洲“技术主权”，应对全球对手的攻势。这其中也包括对欧盟竞争法进行可能的改革。

德国总理默克尔也在周二（2月19日）表示，如果欧洲要打造在全球市场有竞争力的企业，就需要重新考量其竞争法。

德国政界的这些表态发生在这样一个背景下：两周前，法国阿尔斯通(Alstom)与德国西门子(Siemens)的铁路业务合并被欧盟反垄断机构"枪毙"。该合并本来被视为是可以制衡中国中车在全球扩张的机会。

默克尔在周二的讲话中没有直接提及该合并案，但表示对于欧盟在竞争问题上的立场存疑，"为此，我们要让欧洲人先愿意改变其竞争法"。

是否让华为参与德国5G网络建设？

China Huawei 5G Netz (picture-alliance/dpa/Z. Min)

德国将在3月中下旬拍卖5G频谱

据路透社援引一名消息人士称，柏林不会就是否允许中国企业华为参与德国5G网络建设迅速作出决定。

按照计划，德国将在3月中下旬拍卖5G频谱。而围绕华为的安全问题，德国近来展开大量讨论。在其他国家发出警告之后，柏林表示，网络安全主管部门将对华为是否构成安全威胁展开调查。而来自执政联盟基民盟（CDU）、社民党（SPD）的多名政客明确表示，反对华为参与。

上周五，经济部长阿尔特迈尔对路透社表示，德国计划收紧法规，要求参与竞标建设5G网络的电信运营商竞标必须满足相应的安全标准。

王凡/叶宣（美联社，路透社等）

DW.COM

德国《国家产业战略2030》 抗衡中美竞争

面对尤其是来自中国的竞争压力，德国政界与经济界危机感剧增。德国经济部长阿特迈尔本周二在柏林公布《国家产业战略2030》，鼓励打造德国或欧洲龙头企业，加大力度保护本国重要产业免受外国收购和竞争影响。 (06.02.2019)  

德语媒体：华为为什么让德国害怕？

就是否应使用中国电信巨头华为的技术建设5G网络，德国政府还未形成最后的一致意见。安全忧虑陡然升起之时，华为的产品已经深入到许多欧洲国家。德语媒体继续关注这一讨论。 (11.02.2019)  

“华为法”：德国亡羊补牢犹未晚？

据媒体报道，柏林正在准备修改现有的德国电信法，以应对与华为相关的安全隐患。这是否是为中国企业定制的“华为法”？又能否真正保证德国的信息安全？ (13.02.2019)  

德语媒体：德国人应该靠什么来与中国竞争?

德国经济部长有意通过产业政策的方式，让本国以及欧洲的企业能够与中国国有经济相抗衡。德国主要报刊的评论版纷纷反对这种政府干预市场的做法。 (04.02.2019)  

限制中资：德拟出台更严格并购审查法

随着欧盟层面就强化企业并购审查达成一致，联邦德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）决定尽快出台德国自己的配套法规。 (21.11.2018)  

德国政府将更轻易对中企收购说不

德国联邦经济部长阿尔特迈尔证实政府动用否决权干预外资入股的门槛将降低，此举尤其针对中国企业。 (27.04.2018)  

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华为：党国之利器？ 19.01.2019

德国计划设置5G标准移动通信网络。问题是：谁来负责建设？会不会是华为？这安全吗？谁能替代它？

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加拿大警方逮捕华为财务长孟晚舟，让「华为」一夕之间成为国际热搜词。这个公司不论在中美贸易战、5G竞标会上都扮演关键角色，原本与德国的合作关系也颇融洽。但是「国安疑虑」却使它越来越不受欢迎。

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BdT mit Deutschlandbezug (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

月亮的神话

看一看月亮如何影响我们的几千年文化。  

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