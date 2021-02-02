推全球流行病条约 英首相要北京负责

(德国之声中文网) 英国首相约翰逊周一 (2月15日) 表示，世界大国应该达成一项关于流行病的全球条约，以确保类似在中国爆发的新冠病毒疫情有确切的透明度。

当路透社问及他希望采取什么行动来提高透明度时，约翰逊说：「我认为世界需要看到的是，我们能针对如何追踪人畜共患大流行病的数据达成普遍共识......我们希望在透明度方面达成共同协议。」

他在新闻发布会上说：「我认为，过去几个月我们看到的一个有吸引力的想法是建议制定一项关于流行病的全球条约，以便签署国确保他们提供所拥有的所有数据，让我们能够了解发生了什么，并阻止疫情再起。」

欧洲理事会主席米歇尔 (Charles Michel) 在推特上表示支持约翰逊的建议，共同制定一项大流行病条约，以加强全球面对疫情时的准备工作和复甦能力。

约翰逊被问到，谁应该对疫情起源缺乏透明度负责，他说：「我认为相当明显的是，大部分的证据似乎都指向了该疾病的起源地武汉。」

他强调：「我认为我们都需要尽可能多地认识到这可能是如何发生的，像是有人提出的人畜共患问题。我认为我们需要尽可能多的数据。」

作为七国集团(G7)今年的主席国，英国首相约翰逊希望领导抗击全球流行病，包括加强预警系统。但在G7领导人19日召开电话会议前的声明中，并没有详细说明任何关于加强全球流行病透明度的条约。

英国外交部长拉布14日表示，他与美国一样，对世卫疫情起源调查团在中国的调查管道表示担忧，而约翰逊则表示，支持美国总统拜登说达成结论前需要更多调查数据。

2019年底在中国首次发现的新冠病毒至今已造成240万人死亡，使全球经济陷入自大萧条以来在和平时期最严重的低迷，并颠覆了数十亿人的正常生活。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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