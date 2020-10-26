控酷刑虐待：德国男子起诉叙利亚政府

（德国之声中文网）位于柏林的欧洲宪法与人权中心（ECCHR）宣布，一位德国公民首次对叙利亚秘密情报机构的酷刑虐待提出刑事诉讼。2018年前往叙利亚提供人道主义援助的马丁·劳特温（Martin Lautwein）被叙利亚军事情报部门拘留了48天。现在这名德国人也加入了叙利亚酷刑受害者在德国提出的刑事诉讼，希望为揭露在叙利亚发生的罪行做出自己的努力。

受到非人待遇

据西德意志广播电台、西南德电台和《南德意志报》报道，劳特温向卡尔斯鲁厄的联邦总检察院提出了诉讼。申诉书中列举了许多罪行，包括酷刑、杀人和强奸。劳特温被控为外国情报机构工作，可能是因为他与库尔德人有接触。他本人在狱中也遭受了酷刑。此外，他还目睹了其他人如何被残酷地虐待、强奸和杀害。有两天的时间，他感觉自己像动物一般被对待。

一名叙利亚人在阿勒颇附近被阿萨德政权的士兵虐待留下伤残

劳特温说："只是因为我的德国护照，我才得以回家。" "现在，我想利用我的特权让德国人知道每天在叙利亚发生的事情。"

据称，这位德国人与一名澳大利亚朋友一起在叙利亚东北部Qamishli的大街上被逮捕，并被带到大马士革秘密情报局的235处。后通过外交干预两人都被释放。据欧洲宪法与人权中心ECCHR公布的消息称，捷克共和国与叙利亚统治者巴沙尔·阿萨德（Bashar al-Assad）政权就二人的获释进行了谈判，因为捷克是仍在叙利亚设有使馆的唯一欧盟国家。

估计至今情况依旧

劳特温没有被蒙上眼睛，因此他可以提供有关监狱中严重侵犯人权的详细情况，例如酷刑，性暴力和非人道的状况。欧洲宪法与人权中心ECCHR的帕特里克·克罗克（Patrick Kroker）表示，他的讲述足以证明这种情况在2018年，甚至今天在叙利也普遍存在。 到目前为止，目击者主要披露了截至2015年的情况。他说德国必须认真对待这一证据并采取行动。

自4月以来，两名前叙利亚情报官员因酷刑和谋杀在科布伦茨高高级地方法院受审。13名叙利亚酷刑受害者提起诉讼。此外，联邦检察院于2018年对叙利亚空军情报局前局长发布了逮捕令。欧洲宪法与人权中心要求必须采取进一步的措施，清查在叙利亚发生的罪行。

一名叙利活动人士在德国科布伦茨展示在叙利亚监禁期间失踪的其父照片

李京慧/叶宣(法新社、基督教通讯社、天主教通讯社)

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