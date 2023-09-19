 控印度涉暗殺錫克教領袖 加拿大驅逐外交官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.09.2023

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控印度涉暗殺錫克教領袖 加拿大驅逐外交官

加拿大下令一位印度外交官離境，因為情報資訊顯示印度政府人士可能涉及加國錫克教領袖的暗殺。但印度政府發聲明否認，批評加拿大的指控「荒謬」。

加拿大總利特魯多19日在國會稱，有可信資訊顯示印度政府人士跟錫克教領袖遭暗殺有關。

加拿大總利特魯多19日在國會稱，有可信資訊顯示印度政府人士跟錫克教領袖遭暗殺有關。

（德國之聲中文網）加拿大週一（9月18日）驅逐了一名印度外交官，指控印度政府可能跟加拿大籍錫克教領袖的暗殺事件有關。加拿大總理特鲁多（Justin Trudeau）稱，有「可信」資訊指向印度政府人士為幕後黑手。

加拿大外交部長喬利（Melanie Joly，也稱趙美蘭）說：「如果證明屬實，這將嚴重侵犯我國主權和國家之間往來的最基本準則。」不過並未指名遭驅逐的外交官身份。

印度外交部週二（19日）發聲明否認特魯多的指控，批評加拿大的說法「荒謬」。聲明寫道：「如此毫無根據的指控，試圖轉移外界對卡利斯坦恐怖份子與極端份子的關注，這些人在加拿大得到庇護，持續威脅印度的主權與領土完整。」

遭暗殺身亡的錫克教領袖與「卡利斯坦」運動

今年6月18日，錫克教領袖哈迪普．辛格．尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）在不列顛哥倫比亞省薩里市（Surrey）的錫克教寺廟內遭槍殺，激怒了加拿大的錫克教群體。加拿大是印度旁遮普（Punjab）之外，擁有最多錫克教人口的地方，約有77萬人，占全國人口2%。

尼賈爾是積極的「卡利斯坦」運動（Khalistan）倡議人士，主張在印度旁遮普建立錫克教徒的獨立國家。

加拿大世界錫克組織（World Sikh Organization of Canada）的聲明寫道，尼賈爾「經常領導和平示威，抗議印度普遍發生的人權侵害行為，並支持卡利斯坦運動……數月來，他公開談及自己面對的生命威脅，曾說自己成為印度情資單位的目標。」

「卡利斯坦」運動長期以來被印度政府視為國家安全威脅，1980年代遭官方大規模鎮壓，導致數千人喪生；如今該運動遭到禁止。尼賈爾也在2020年遭印度當局通緝、列為恐怖份子。不過，該運動當前在印度北部，以及加拿大、英國的錫克教離散社群仍有支持者。

1947年印度與巴基斯坦分治之後，大部分穆斯林居住於巴基斯坦，印度教和錫克教徒則主要居於印度。而橫跨印巴兩國的旁遮普地區，則爆發致命的暴力事件。

印度駐渥太華大使館並未立即回覆美聯社及路透社置評請求。

今年6月，加拿大錫克教領袖尼賈爾遭槍擊身亡，示威者聚集在印度使館外抗議。

今年6月，加拿大錫克教領袖尼賈爾遭槍擊身亡，示威者聚集在印度使館外抗議。

特鲁多要求印度配合調查

加拿大總理特鲁多表示，上週在印度新德里召開的二十國集團（G20）峰會上，他曾向印度總理莫迪（Narendra Modi）提過尼賈爾暗殺一事。他告知莫迪，若此事涉及印度政府將會是無法接受的，要求對方配合調查。

根據印度外交部當時的聲明，莫迪「強烈關切」加拿大面對旁遮普獨立運動的方式，並形容該運動「鼓吹分離主義與煽動暴力」，要求加拿大與印度合作應對印度僑民遭受的「威脅」。

事實上，加拿大與印度的關係在過去幾個月以來持續緊張，除了印方不滿加國未對錫克教抗議人士進行壓制，雙邊貿易談判進展亦不順利，加拿大上周也宣布取消原定將於今年10月訪印的貿易代表團。

圖為今年9月10日，加拿大總理特魯多在印度G20與印度總理莫迪會面。

圖為今年9月10日，加拿大總理特魯多在印度G20與印度總理莫迪會面。

（路透社、美聯社、法新社）

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