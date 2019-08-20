控北京讯息战抗香港示威 推特脸书删帳號

（德国之声中文网）推特发出公开声明表示，他们發现有多达936个源自中国的帐号有意在香港境内引起政治混乱，推特已经将他们停权。 脸书在接收到来自推特的消息后，也移除了一部份的账号与粉丝专页，也表示他们的调查显示这些帳號或专页都由与中国政府相关的人员控制。

推特在官方部落格上发布的一篇声明中说，一些源自于中国的推特账号试图将香港示威塑造成非法且无政治正当性的活动。 他们说，由于推特在中国国内是被禁止使用的，大部分的账号都透过VPN进行操作，但是少数几个账号却是直接从中国境内未被审查的IP位址操作。

推特表示，另外还有一系列多达20万个账号在实际开始活动之前就主动停用，当中有不少是在推特初步开始调查之后才创建。

推特也在声明中提供案例，包含一个账号分享香港示威者冲击立法会的照片，并写道:「这些冲击立法会的示威者是疯了还是他们被坏人指使才这么做的? 这是完全暴力的行为，而香港不需要这样激进的人。 请马上滚出香港!」

脸书提供的案例中则包含批评香港示威者为不敢露脸的蟑螂之贴文，而负责脸书网络安全法规部门的葛莱契尔 (Nathaniel Gleicher) 告诉路透社，这些账号大部分都是在2018年创建的。

推特与脸书近期都因允许中国政府控制的媒体刊登批评香港示威者的广告，而广受用户批评。 推特周一也在官方部落格上宣布，将不再让政府控制的媒体在其平台上刊登广告。 然而，推特也强调这项策略更改与删除账号无关。

根据推特广告透明中心的报告显示，过去一周，中国官媒新华社与中央电视台分别透过在平台下广告的方式来推播影片，将香港示威塑造成暴力行动，或者强调香港人民希望示威尽快结束。 路透社报导，推特表示他们不清楚这些政府掌控媒体所下的广告，替该平台带来多少的收益。

之前曾负责谷歌亚太地区言论自由策略的香港中文大学新闻系教授徐洛文 (Lokman Tsui) 分析，推特的声明内容显示他们仍让中国政府掌控的媒体享有言论自由，只是透过更改投放广告策略来防止这些官媒混淆视听。 他写道:「这则声明中的重点是官方『控制』的媒体，而非『资助』、『赞助』或『支持』。 」

目前不少国家，包含美国在内，都没有清楚的法令规范官方媒体应当如何在网络上投放广告，而根据美国数字营销信息分析公司eMarketer的分析，香港境内的数字广告比例将在2019年来到7.861亿美元。

根据影音播放平台Youtube六月向路透社分享的规范内容，政府掌控的媒体与其他平台的使用户享用同样的权利，包括投放广告。 而Youtube周一并未表示是否会因应香港的情势而改变官媒在其平台上投放广告的相关规范。

中国的环球时报周日发布一条推特，暗示中国网民上周六 (8月17日) 在脸书跟Instagram上发表贴文来谴责声援香港示威的内容，并支持香港警方。

杨威廉/罗法(路透社)