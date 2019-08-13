 控北京讯息战抗香港抗争 推特脸书删帳號 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

控北京讯息战抗香港抗争 推特脸书删帳號

社群媒体巨头推特与脸书周一纷纷表示他们瓦解了一些试图影响香港示威的社群媒体行动，并指有迹象显示这些社群媒体行动是由中国政府主导。

Symbolbild Soziale Netze (picture-alliance/dpa/Lei)

（德国之声中文网）推特透过公开声明表示，他们将936个帳號停权，而这些账号的行为显示整个行动源自中国。 他们说源自中国的假帳號大概多达200,000个。 此外，脸书则说在接收到来自推特的消息后，他们也移除了一部份的账号与粉丝专页，而他们的调查也显示这些帳號或专页都由与中国政府相关的人员控制。

推特在官方部落格上发布的一篇声明中说，这些账号试图将香港示威塑造成非法且无政治正当性的活动。 推特提供的案例包含一个账号分享香港示威者冲击立法会的照片，并写道:「这些冲击立法会的示威者是疯了还是他们被坏人指使才这么做的? 这是完全暴力的行为，而香港不需要这样激进的人。 请马上滚出香港!」

脸书提供的案例中则包含批评香港示威者为不敢露脸的蟑螂之贴文，而负责脸书网络安全法规部门的葛莱契尔 (Nathaniel Gleicher) 告诉路透社，这些账号大部分都是在2018年创建的。

推特与脸书近期都因允许中国政府控制的媒体刊登批评香港示威者的广告，而广受用户批评。 推特周一也在官方部落格上宣布，将不再让政府控制的媒体在其平台上刊登广告。 然而，推特也强调这项策略更改与删除账号无关。

根据推特广告透明中心的报告显示，过去一周，中国官媒新华社与中央电视台分别透过在平台下广告的方式，来推播影片，将香港示威塑造成暴力行动，或者强调香港人民希望示威尽快结束。 路透社报导，推特表示他们不清楚这些政府掌控媒体所下的广告，替该平台带来多少的收益。

之前曾负责谷歌亚太地区言论自由策略的香港中文大学新闻系教授徐洛文 (Lokman Tsui) 分析，推特的声明内容显示他们仍让中国政府掌控的媒体享有言论自由，只是透过更改投放广告策略来防止这些官媒混淆视听。 他写道:「这则声明中的重点是官方『控制』的媒体，而非『资助』、『赞助』或『支持』。 」

Hong Kong, Proteste (Reuters/E. Su)

香港示威进入第11周末，而中国官方媒体也在过去几周逐渐透过不同的社群平台来阐述其观点。

目前不少国家，包含美国在内，都没有清楚的法令规范官方媒体应当如何在网络上投放广告，而根据美国数字营销信息分析公司eMarketer的分析，香港境内的数字广告比例将在2019年来到7.861亿美元。

根据影音播放平台Youtube六月向路透社分享的规范内容，政府掌控的媒体与其他平台的使用户享用同样的权利，包括投放广告。 而Youtube周一并未表示是否会因应香港的情势而改变官媒在其平台上投放广告的相关规范。

中国的环球时报周日发布一条推特，暗示中国网民上周六 (8月17日) 在脸书跟Instagram上发表贴文来谴责声援香港示威的内容，并支持香港警方。

杨威廉/罗法(路透社)

 

DW.COM

德语媒体：香港示威进入倒计时？

在8.18大游行后，香港的抗议运动还将如何发展？《新苏黎世报》对此予以分析。香港抗议者如何用激光和监控摄像”斗法“则是《世界报》聚焦的话题。 (19.08.2019)  

中国K-Pop歌星表态支持香港警察

至少8位来自中国内地以及港台的K-Pop歌手公开表示"撑警"以及转发"我是护旗手"。这在香港粉丝中引起失望和理解的混杂情绪。 (19.08.2019)  

深圳要建"社会主义示范区" 香港地位受削弱？

在2025年以前，北京要将深圳打造成科技、金融、社会管制的创新型全球领先城市。有专家指出，这意味着深圳在"粤港澳大湾区"的地位上升。不过，也有分析认为，香港国际金融中心的地位难以取代。 (19.08.2019)  

相关内容

Proteste in Hongkong

“反送中”抗议活动撕裂香港社会 13.08.2019

香港“反送中”抗议活动已经持续了两个多月。特别是在近期，暴力事件一再增加。在香港黄大仙地区居住着很多警察及其家属。那里的居民对“反送中”抗议活动的看法各不相同。

Italien Mailand Graffito von TvBoy zu Handelsstreit Trump Xi

贸易战火未息 特朗普先为习近平划策 16.08.2019

美国对价值超过1250亿美元的中国进口产品的关税再9月1日即将上路。这时候特朗普不断提香港局势的解方，这葫芦里卖的是什么药?

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz

客座评论：香港危机距离最后摊牌有多远 19.08.2019

8月18日，香港再次爆发百万人以上规模的集会示威，此次示威虽然打出了“煞停警黑暴力”、“止黑暴、制警乱”等针对警察的口号，但整个抗议行动回归“和理非”，让世人见识香港市民素质，也让近期对不断升级的暴力纷争忧心忡忡的中港两地民众暂时歇了口气。但是，时事评论家邓聿文认为，事情远没有到让人放心的地步。

广告

媒体看中国

Hongkong Victoria Park Demonstration und Proteste (picture-alliance/AP/Vincent Thian)

德语媒体：香港示威进入倒计时？

在8.18大游行后，香港的抗议运动还将如何发展？《新苏黎世报》对此予以分析。香港抗议者如何用激光和监控摄像”斗法“则是《世界报》聚焦的话题。  