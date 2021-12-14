控制奥密克戎传播 荷兰再次封城

（德国之声中文网）荷兰首相吕特周六(12月18日）晚宣布，荷兰将在圣诞节和新年期间进入严格的封锁状态，试图控制具有高度传染性的奥密克戎（omicron）变种的蔓延。所有非必要的商店和服务，包括餐馆、理发店、博物馆和健身房将从周日开始关闭，直到1月14日。所有学校也将停课，至少到1月9日。

吕特在电视新闻发布会上表示："荷兰再次封城。这是不可避免的，因为奥密克戎变种引发的第五波疫情正在向我们逼近。"

其他措施还包括建议每个家庭接待不超过两名访客，户外聚会也限制在两人以内。吕特警告，如果现在不采取行动，可能会导致 "医院面临难以控制的局面"，为了给新冠患者腾出空间，荷兰医院已减少了常规护理。

赶在封城前排队购物的阿姆斯特丹居民

变种使疫情雪上加霜

在11月底实行宵禁后，荷兰的感染率有所下降，此前几周内该国的感染率不断创下新高。但是宵禁之后也发生过多起暴力示威事件。

奥密克戎毒株的出现，使该国的疫情雪上加霜。自从三周前在荷兰首次发现该毒株以来，相关感染病例激增。住院的新冠患者人数接近今年的最高水平，医院不堪重负。

荷兰著名传染病专家范迪塞尔（Jaap van Dissel）表示，奥密克戎毒株预计将在圣诞节和新年前夕成为荷兰最主要的病毒变种。

虽然超过85%的荷兰成年人口接种了疫苗，但只有不到9%的成年人注射了加强针，这一比例在欧洲国家中相对较低。

根据荷兰国家公共卫生与环境研究院（RIVM）周六公布的数字，自新冠病毒疫情开始以来，该国共报告逾290万个新冠病例，20420例死亡案例。过去24小时内，荷兰新增病例14616个。

（路透社）

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