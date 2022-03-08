控俄軍炸婦幼醫院 烏官員：馬里烏波爾在「死亡邊緣」

(德國之聲中文網) 烏克蘭官員週三 (3月9日) 指控俄羅斯轟炸了馬里烏波爾的一間婦幼醫院，裡面診治兒童，還有婦產科病房。這座港口城市被圍困一週以上。該市的議會表示：「俄羅斯部隊在婦幼醫院投下幾顆炸彈，破壞是巨大的。目前傷亡人數不明。」

根據《紐約時報》核實的幾段影片，這次俄羅斯部隊的攻擊摧毀了馬里烏波爾一個醫院建築群，其中包含一個婦產科的病房。這些影片顯示有幾名傷者正在被疏散，而馬里烏波爾的地區官員基里連科 (Pavlo Kyrylenko) 在接受當地媒體訪問時表示，他知道有17人受傷，包含工作人員與病患。

目前不清楚在襲擊後，醫院是否能全面運作，還是已經一定程度上被疏散了。俄羅斯曾表示，將維持停火，以使平民能夠在9日逃離馬里烏波爾和其他被圍困的城市。但市議會表示，該醫院已被擊中不止一次。

儘管關於此次襲擊的細節仍不清楚，但烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推特上發文表示：「俄羅斯軍隊直接襲擊婦產科醫院。人們和孩子都在殘骸下。這是暴行! 世界還要做無視恐怖的幫凶多久？現在就關閉烏克蘭領空! 停止殺戮! 你們有權力，但你們似乎正在失去人性。」

與此同時，烏克蘭外交部長庫萊巴 (Dmytro Kuleba) 同日在推特上發表英文帖子，譴責俄羅斯「對平民和嬰兒的野蠻戰爭」。庫萊巴稱，莫斯科挾持了馬里烏波爾的40多萬人，並譴責該市近3000名新生兒的食品和藥品短缺的情況。

俄羅斯和烏克蘭早些時候達成了一項新的12小時停火協議，允許平民逃離包括南部港口馬里烏波爾在內的城市，由於俄羅斯軍隊繼續圍困該市，該市在過去9天裡一直沒有水電。在建立安全的人道走廊方面的進展仍然有限，因為數十萬平民仍然被困在烏克蘭各地的城市。

馬里烏波爾市市長顧問安德里申科 (Petro Andryushchenko)向德國之聲講述了該市的人道危機。他說：「馬里烏波爾的婦幼醫院剛剛遭到俄羅斯飛機的襲擊，已被完全摧毀。那裡有一個婦產科診所，還有兒童。受害者人數還不清楚，救援人員仍在清除廢墟。」

他表示，俄羅斯軍隊違反了該市的停火協議，並阻止平民的疏散。安德里申科稱：「現在仍然沒有從該市疏散人員的人道走廊。這座城市正處於死亡的邊緣。」

根據他們掌握的數字，當局認為至少有1207人被殺，但表示死亡人數甚至可能已經高達15000人。

俄軍有徵召入伍士兵

儘管俄羅斯總統普丁之前一直否認入侵烏克蘭的部隊中包含徵召入伍的士兵，但俄羅斯國防部9日承認，有徵召入伍的士兵被派往烏克蘭。該國國防部在一份聲明中表示：「不幸的是，我們已經發現了參加烏克蘭特別軍事行動的部隊中，包含徵召入伍的士兵。實際上所有這些士兵都被拉到了俄羅斯。」

第一次發出相關警訊的是正在服役的士兵的母親，她們說在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭不久後，她們就與自己的兒子失去了聯系。然而，普丁一再聲稱入侵過程中，只用了專業士兵。不過，俄羅斯國防部9日坦承徵召入伍的士兵也在部隊當中，而且有些人被烏克蘭俘虜了。

該部還表示，正在進行調查，以懲罰那些據稱不服從徵召士兵命令的人。

美國警告俄軍化武

過去幾天，俄羅斯多次宣稱烏克蘭正在研發武器，並於9日說，烏克蘭軍隊計畫對自己的人民進行一次造假的化學襲擊，並將該行動歸咎於俄羅斯。不過，美國白宮同日出面駁斥俄羅斯的說法，稱俄羅斯之前稱美國在烏克蘭的生物武器實驗室研發化學武器的說法是「荒謬」的。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 在推特上寫道：「現在俄羅斯提出了這些虛假的說法，而中國似乎也認可了這種宣傳，我們都應該警惕俄羅斯可能在烏克蘭使用化學或生物武器，或者利用這些武器製造一個假像。」

美國警告，這種說法可能成為俄羅斯對烏克蘭進行化學襲擊的借口。莎琪說，有證據顯示俄羅斯長期有使用化學武器的記錄，而俄羅斯指責西方國家的違法行為，可能代表俄羅斯自己正在使用化學武器。

俄烏外長繼續談判

在俄烏戰事持續緊張之際，俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergey Lavrov) 9日晚間抵達土耳其，準備與烏克蘭外長庫萊巴舉行俄羅斯入侵烏克蘭兩週以來，雙方的首次高級別會談。

儘管雙方的代表團已經舉行了三次談判，討論人道走廊與部分停火的問題，但10日的會談將是兩國外長首次在衝突中公開進行面對面的會談。烏克蘭總統澤連斯基對德國《圖片報》說：「在任何談判中，我的目標是結束與俄羅斯的戰爭。而且我也準備採取某些措施。我可以做出妥協，但決不能是背叛我國家的條件。」

(路透社、法新社、美聯社)

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