控中国"种族灭绝"流亡维吾尔团体告上国际刑庭

（德国之声中文网）本周一（7月6日），两个流亡维吾尔人团体向海牙国际刑事法院控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。一项指控称中国政府试图通过非法逮捕或驱逐出境的手段，遣返柬埔寨和塔吉克斯坦境内的数千名维吾尔人。

代表这两个维族团体的伦敦律师团队本周二在荷兰海牙举行在线记者会。律师迪克森(Rodney Dixon)说，针对北京的指控包括从目击者和受害者那里搜集的中国特工在柬埔寨和塔吉克斯坦强行驱逐和进行域外逮捕的证据，以及联合国、国际特赦组织(Amnesty International)等机构和各种流亡组织的报告。

提出指控的两个维吾尔组织是东突厥斯坦流亡政府(East Turkistan Government in Exile)和东突厥斯坦民族觉醒运动(East Turkistan National Awakening Movement)，两个组织均主张新疆独立。他们向国际刑事法院提交的文件中，还指控中国政府利用"再教育营"、酷刑、强迫节育、拆散儿童与家人、强迫劳动等手段，剥夺维吾尔人的宗教信仰及文化。

律师团队向法院提交的80页文件中包括一份被指应对有关罪行负责的中国官员名单，列出30多人，其中包括中共领导人习近平。

观看视频 07:53 分享 新疆独家报导: 假罪名与假审判 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3dRr5 新疆独家报导: 假罪名与假审判

迪克森对德国之声表示："如果法院决定受理此案，将传达一个非常明确的信号：我们所提指控的是严重的，那些迫害维吾尔人的人必须被追究责任。这无疑会对下达指令的官员产生震慑作用。他们会知道，这样作是会有后果的。"

对谁有管辖权？

海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。英国律师迪克森表示，虽然中国不是国际刑事法院的签约国，但此案重点关注对中国在柬埔寨和塔吉克斯坦非法行为的指控。柬埔寨和塔吉克斯坦都是该法院成员国。

迪克森对德国之声指出，国际刑事法院对此案有管辖权，"因为至少两个当事方都是成员国，中国当局的行为在那里开始，延伸至中国"。因此既有管辖权，如果存在证据，就应该进行调查和起诉。

他曾向媒体援引2018年国际刑事法院针对缅甸的一项裁决解释说，缅甸虽非签约国，但国际刑事法院起诉缅甸对逃到孟加拉国的罗兴亚穆斯林的相关罪行。而孟加拉国是该法院的成员国之一。

国际刑事法院检察官Fatou Bensouda

中国政府一再否认新疆存在大规模镇压少数民族的行为。"新疆全面贯彻宗教信仰自由政策"，中国外交部上周在一份反驳近期对中国人权记录批评的长篇文章中表示，"新疆从未限制包括维吾尔族在内的各族群众的出行自由"，并称"近百万维吾尔人被拘押"纯属谣言。

《纽约时报》报道称，国际刑事法院首席检察官、来自冈比亚的法图·本苏达(Fatou Bensouda)可能需要几个月的时间才能对律师的申请做出正式回应。

迪克森认为，法庭对此案的处理不应该受到任何政治干预。"国际刑事法庭是一个独立的机构，检察官们已无数次确证了这一点。"他对德国之声表示，如果国际法院不受理此案，他们不会放弃，将继续在国际层面寻求对这一议题的处理。

