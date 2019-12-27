接连两次火箭发射失败 中国航天怎么了？

（德国之声中文网）中国官媒新华社4月9日报道称，当日19时46分，中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭发射印度尼西亚PALAPA-N1卫星，火箭一、二级飞行正常，三级工作异常，根据测量数据监视判断，火箭三级及卫星残骸已坠落，卫星发射失利。故障排查及有关处理工作已全面展开。





火箭发射后，社交媒体上出现了一些火箭升空和燃烧碎片坠落的的画面。美国海外属地关岛国土安全及民防部门当天在其网站发布新闻稿指出，他们正在和马里亚纳斯区域融合中心（MRFC）监控该地区的所有事件，"包括今晚马里亚纳斯上空一个燃烧物体划过天际的视频，相关视频正在广为流传"。该部门补充道："他们和联邦合作伙伴一致认为，该物体很可能与中国计划的卫星发射测试有关。"声明援引公开消息解释，卫星发射的时间与之后燃烧物体视频流传的时间相吻合。

无独有偶

不到一个月前，新华社才发布过火箭发射失败的消息：3月16日21时34分，中国在文昌航天发射场组织实施长征七号改中型运载火箭首次飞行任务，火箭飞行出现异常，发射任务失利。中方后续组织专家对故障原因进行了调查分析。

然而，相比新一代的长征七号，技术较为成熟的长征三号乙最新发射失败的消息似乎更加引人关注。在此之前，作为中国用于商业卫星发射的主力火箭，长征三号乙在其截止目前的67次发射中，仅有三次失利记录，分别为1996年的首次发射、2009年发射印度尼西亚帕拉帕D通信卫星和2017年发射中星9A广播电视直播卫星。



另据中国长城工业集团网站的介绍，中国于1986年开始了长征三号乙运载火箭的研制工作，该运载火箭是长征运载火箭系列中推力最大的火箭之一，其研制广泛地继承了长征系列运载火箭经飞行验证的成熟技术。长城工业集团是中国政府授权的经营商业发射、提供卫星及开展国际空间技术合作业务的唯一商业机构。

引发猜测

目前尚不清楚，中国火箭发射最新一次失利是否会对今年的其它发射计划造成影响。但是，中国多名科技博主纷纷表示，长征三号乙此次发射失败，难免会让其他国家质疑中国的航天发射能力，影响中国航天产品拓展海外市场。还有人安慰道："其实失败一直都有，只不过我国失败次数较少，所以出现一次格外惹眼。"

与此同时，有台湾专家认为中国火箭的失败率和中美关系恶化有关。台湾的国家政策研究基金会副研究员、军事专家李正修周五对自由亚洲电台分析，由于中国的火箭发展，都是依赖美国的晶片，中美贸易战爆发后，美国限制出口晶片到中国，因而影响了中国军事技术方面的发展，导致中国发射火箭的失败率急升。