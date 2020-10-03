 接触确诊病例 欧委会主席冯德莱恩自我隔离 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.10.2020

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接触确诊病例 欧委会主席冯德莱恩自我隔离

欧盟委员会主席冯德莱恩因为同感染了新冠病毒的确诊病例接触过而开始自行隔离。冯德莱恩初步接受的病毒检测显示结果为阴性。

Ursula von der Leyen's Rede zur Lage der EU (picture-alliance/AP Photo/O. Hoslet)

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）本周一（10月5日）早间在推特上公布消息称，她被通知称，上周二她所参加的一场会议上，有与会者被确诊感染了新冠病毒。按照规定，她需要自我隔离到本周二早晨。上周四她已经接受过一次病毒检测，结果呈阴性。今天她将再次接受病毒检测。



德新社报道称，这场危险的见面会显然发生在葡萄牙。上周二，冯德莱恩在那里参加了葡萄牙国务委员会参与的一场会议。葡萄牙媒体上周日报道称，国务委员会的一名成员的新冠病毒检测结果为阳性。

上周三，冯德莱恩主持了欧盟26个委员参加的例行周会。上周四和周五她还在布鲁塞尔出席了欧盟特别峰会，当时出席峰会的还有欧盟27个国家的国家元首和政府首脑，德国总理默克尔也在其中。

这场欧盟特别峰会原本应该在一周前就召开。因为欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）的一名密切接触者新冠病毒检测结果呈阳性，米歇尔需要自我隔离，特别峰会被迫推迟。

 

洪沙/苗子 （德新社）

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