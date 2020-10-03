接触确诊病例 欧委会主席冯德莱恩自我隔离

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）本周一（10月5日）早间在推特上公布消息称，她被通知称，上周二她所参加的一场会议上，有与会者被确诊感染了新冠病毒。按照规定，她需要自我隔离到本周二早晨。上周四她已经接受过一次病毒检测，结果呈阴性。今天她将再次接受病毒检测。





德新社报道称，这场危险的见面会显然发生在葡萄牙。上周二，冯德莱恩在那里参加了葡萄牙国务委员会参与的一场会议。葡萄牙媒体上周日报道称，国务委员会的一名成员的新冠病毒检测结果为阳性。

上周三，冯德莱恩主持了欧盟26个委员参加的例行周会。上周四和周五她还在布鲁塞尔出席了欧盟特别峰会，当时出席峰会的还有欧盟27个国家的国家元首和政府首脑，德国总理默克尔也在其中。

这场欧盟特别峰会原本应该在一周前就召开。因为欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）的一名密切接触者新冠病毒检测结果呈阳性，米歇尔需要自我隔离，特别峰会被迫推迟。

洪沙/苗子 （德新社）



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