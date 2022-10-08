 接触前克格勃成员 德国网络安全负责人面临解雇 | 德国新闻 | DW | 10.10.2022

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德国新闻

接触前克格勃成员 德国网络安全负责人面临解雇

据德国媒体报道，德国内政部长费泽尔将要解雇联邦信息安全负责人舍恩博姆，因为他被指控与俄罗斯情报部门关系人士有接触。

据德国媒体报道，联邦信息安全负责人舍恩博姆职位难保

据德国媒体报道，联邦信息安全负责人舍恩博姆（Arne Schönbohm）职位难保

（德国之声中文网）据德国媒体报道，德国内政部长费泽尔（Nancy Faeser）想要解雇联邦信息安全负责人，因为他被指控与俄罗斯情报部门关系人士有接触。

媒体援引政府消息来源报道称，费泽尔想要替换联邦信息安全办公室（BSI）主席舍恩博姆（Arne Schönbohm）。

据报道，费泽尔和舍恩博姆原定于周四（10月13日）联合亮相，介绍联邦信息安全办公室2022年的工作情况，但是这次会议被取消了。

舍恩博姆干了什么？

德国小报《图片报》援引德国内政部的消息说，“正在研究如何实现联邦信息安全办公室负责人的快速更换”。据报道，受解雇公务员的法律限制，当局打算给舍恩博姆提供一个新的职位，而不是直接将其免职。

媒体称，舍恩博姆被指控与俄罗斯情报部门关系人士的接触可能是通过德国网络安全委员会进行的。舍恩博姆帮助创立了该组织，其成员名单中有一家德国公司，这家德国公司是一家俄罗斯公司的子公司，这家俄罗斯公司的创建者是苏联时代的间谍机构克格勃的一名前雇员。

联邦议院情报部门监督委员会主任冯诺茨（Konstantin von Notz）说：“必须对这些指控进行果断的调查。”

德国网络安全委员会有什么争议？

在德国网络安全委员会的成员中，有一家位于柏林的网络安全公司Protelion。直到今年3月底之前，该公司一直以Infotecs GmbH的名义开展业务。

根据政策网络研究机构的调查，这家对外名为Infotecs GmbH的Protelion公司，其实是俄罗斯公司O.A.O. Infotecs的子公司。这家俄罗斯公司的经营者是一名前克格勃成员。

德国媒体报道称，德国内政部曾敦促舍恩博姆与德国网络安全委员会保持距离，但他最近出席了该委员会的周年纪念活动，在内政部内部引起了广泛的不满。

（法新社、德新社、路透社）

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  • Steel palm trees at the spy HQ

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    位于柏林中心

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  • The outside of the building

    带你走进德国情报局新总部

    建筑富丽堂皇

    这座有着石灰石墙壁和铝制外立面的大型建筑占地10公顷（合25英亩），成本达11亿欧元（合12.5亿美元）。它是世界上最大的情报基地之一。

  • Monolith in the entrance

    带你走进德国情报局新总部

    建筑中的“异物”

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  • Inside the building

    带你走进德国情报局新总部

    机构内部一瞥

    BND的新总部计划开设一个游客中心。对于那些依然留存有盖世太保和秘密警察记忆的民众来说，这标志着他们长期以来对情报机构的怀疑态度的改变。德国总理默克尔在开幕式上表示：“健康的不信任是有益的，但过度怀疑是一种障碍。”

  • World clock at the situation room

    带你走进德国情报局新总部

    密切注意时间

    战情观察室的时钟显示了纽约、伦敦、柏林、莫斯科和北京的时间。然而，大楼本身并没有按时投入使用。这期间发生了一连串的延误、事故和成本超支。在建设开始12年后的2019年2月，大楼终于迎来了落成典礼。

  • The situation room at the spy HQ

    带你走进德国情报局新总部

    战情观察室内景

    在BND的6500名特工中，大约有4000人在这座巨大的新建筑中工作。默克尔强调，德国“比以往任何时候都更需要强大和高效的对外情报机构”。国际恐怖主义、全球性的有组织犯罪结构、网络安全和核扩散都是BND针对的目标。

    作者: Rob Turner (/Elizabeth Schumacher / 立夏)


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