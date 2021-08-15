 接种疫苗却感染？疫苗突破问题日益浮现 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2021

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新闻广角

接种疫苗却感染？疫苗突破问题日益浮现

德国的新冠感染数字再次上升。在目前这些感染者中也有已经完全接种疫苗的人。他们被称为 "疫苗接种突破性感染"。德国之声记者Tessa Walther采访了一位年轻女性，她在接种疫苗后仍然感染了病毒。

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