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接种疫苗却感染？疫苗突破问题日益浮现

德国的新冠感染数字再次上升。在目前这些感染者中也有已经完全接种疫苗的人。他们被称为 "疫苗接种突破性感染"。德国之声记者Tessa Walther采访了一位年轻女性，她在接种疫苗后仍然感染了病毒。