接棒李克强？李强如何重振中国经济

（德国之声中文网）两会即将在本周末拉开帷幕，届时，中共新一届政府高层职位人选将浮出水面，外界预计，届时李强会接任李克强出任国务院总理一职，而他将如何提振经济也引发人们猜测。
李强被看作是中国国家主席习近平数十年来的亲信。去年二十大新当选政治局常委的他目前是中共第二号人物，地位仅次于习近平。
以往总理主政中国经济大权。中央社指出，若是李强担任新一任总理，将形成新的“习李体制”，被视为习近平心腹的他，与前任、被视为相对弱势的李克强相比，能拥有多大幅度的经济决策权，值得关注。不过，淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳接受《联合报》采访时表示，总理从来不是决策者，只是执行者，没有所谓“李强经济学”一说。
63岁的李强在浙江出生，这里也是他仕途的开始。《纽约时报》指出，习近平从2002年至2007年担任浙江省委书记，身为省委秘书长的李强事业开始腾飞。2013年，习近平开始担任中共中央总书记之后，李强担任浙江省省长。2014年到2016年，江苏省多名高阶官员因贪腐落马，习近平委派李强出任江苏省委书记，填补政治真空。
2017年10月，李强在中共十九届一中全会上当选中共中央政治局委员，晋升副国级，成为党和国家领导人。同月，他接替韩正，兼任中共上海市委书记。
去年上海封城约两个月，政府的严厉防疫措施激怒了众多市民，同时造成严重的经济损失。不过这并没有给市委书记李强的政治生涯带来影响。二十大上，他以中国第二高官的位置出现在人民大会堂，这个排名也让外界猜测，他会在今年3月接任李克强，成为新总理。
上月中旬，中国国家统计局发布报告称，初步核算，2022年全年中国GDP比上一年增长3%。这个数字不到2021年（8.4%）的一半，远低于中国政府提出的5.5%的目标，是除2020年以外，中国经济几十年来最差的表现。香港《南华早报》援引华福证券首席策略分析师朱斌表示：“我们预计两会将会推出刺激内需的政策，比如支持消费和投资。”他还补充说，向企业提供低息信贷也是一种可能。
3月初登场的人大会议上，现任国务院总理李克强将会发表总理任期内最后一次政府工作报告，“香港01”报道，这次工作报告的内容，是外界观察中国经济的一扇重要窗口。新总理在两会后首度出席总理记者会，回应中外记者提问。
（综合报道）
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“两会”看点有哪些？
习近平将续任国家主席及国家军委主席
2023年的中国全国两会适逢中央政府换届。去年10月在中共二十大上获得历史性的第三个总书记任期的习近平预计将在两会上续任中国国家主席及国家军委主席。2018年3月，人大修宪取消了国家主席任期限制，为习近平继续连任铺平了道路。
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李克强卸任政府总理
担任中国政府总理十年的李克强将最后一次做政府工作报告。根据中国宪法的规定，国务院总理的任期最长两届，即十年。在去年10月的二十大上，李克强未当选新一届中央委员。李克强不断强调市场经济的重要性，要地方官员讲真话，被许多人形容为是一位务实、朴素、开放、亲民的政治家。他在2020年两会的记者会上表示，中国有“6亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就1000元左右“。
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李强预计将接任总理
中国新的国务院总理预计将由在中共中央政治局常委中排名第2的李强接任。如果他出任总理，将是中共执政史上从地方党委书记直升国务院一把手的第一人。李强2017年10月至2022年10月担任上海市委书记，被外界视为习近平派系“之江新军”的主要人物，其仕途与习近平的提拔密不可分。
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丁薛祥或任常务副总理
在中共中央政治局常委中排名第七的现任中共中央办公厅主任丁薛祥可望担任中国国务院排名第一的副总理。丁薛祥现年60岁，被视为习近平的幕僚长。据港媒星岛日报披露，其他三名国务院总理将分别由何立峰、刘国中和张国清担任。
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一系列新的人事任命
中共中央政治局今年2月已讨论向两会推荐国家机构和政协领导人员建议。按照惯例，建议人选与最终名单几无差池，两会只是进行流程式的投票表决。除国家主席、副主席、国务院总理、副总理外，新的人事任命还包括各部委要员、人大委员长、政协主席、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长等等。两会还将审议《党和国家机构改革方案》并在会后公布。
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国安系统的归属受关注
在《党和国家机构改革方案》中，国安系统的归属最受关注。据港媒报道，以往隶属国务院的中国公安部和国安部可能通过这次机构改革直属中央领导；由习近平亲自担任主席的“中央国家安全委员会”的功能或得到加强；不排除中央政法委权力可能被削弱。
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新的央行行长将确定
两会后，现任央行行长易纲将退。知情人士表示，职业银行家、中信集团负责人朱鹤新（图）有可能成为新一任央行行长；习近平的长期心腹、中国发改委主任何立峰很可能接任央行的党委书记。普遍预计，何立峰还将接任退休的刘鹤、成为主管经济、金融和工业事务的副总理。
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将释放政经政策信号
中国官媒承认去年”内外部环境的超预期因素“对中国经济造成较大冲击。结束严苛的疫情防控”清零政策“后，中国的生产生活开始逐渐恢复。”拼经济“成为新的目标。预计官方将在两会上释放有关GDP增速、财政赤字设定、房地产政策等经济政策信号。此外，两会还将审议立法法修正草案。草案拟将“坚持和发展全过程人民民主”写入其中。