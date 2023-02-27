接棒李克强？李强如何重振中国经济

（德国之声中文网）两会即将在本周末拉开帷幕，届时，中共新一届政府高层职位人选将浮出水面，外界预计，届时李强会接任李克强出任国务院总理一职，而他将如何提振经济也引发人们猜测。

李强被看作是中国国家主席习近平数十年来的亲信。去年二十大新当选政治局常委的他目前是中共第二号人物，地位仅次于习近平。

以往总理主政中国经济大权。中央社指出，若是李强担任新一任总理，将形成新的“习李体制”，被视为习近平心腹的他，与前任、被视为相对弱势的李克强相比，能拥有多大幅度的经济决策权，值得关注。不过，淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳接受《联合报》采访时表示，总理从来不是决策者，只是执行者，没有所谓“李强经济学”一说。

63岁的李强在浙江出生，这里也是他仕途的开始。《纽约时报》指出，习近平从2002年至2007年担任浙江省委书记，身为省委秘书长的李强事业开始腾飞。2013年，习近平开始担任中共中央总书记之后，李强担任浙江省省长。2014年到2016年，江苏省多名高阶官员因贪腐落马，习近平委派李强出任江苏省委书记，填补政治真空。

2017年10月，李强在中共十九届一中全会上当选中共中央政治局委员，晋升副国级，成为党和国家领导人。同月，他接替韩正，兼任中共上海市委书记。

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去年上海封城约两个月，政府的严厉防疫措施激怒了众多市民，同时造成严重的经济损失。不过这并没有给市委书记李强的政治生涯带来影响。二十大上，他以中国第二高官的位置出现在人民大会堂，这个排名也让外界猜测，他会在今年3月接任李克强，成为新总理。

上月中旬，中国国家统计局发布报告称，初步核算，2022年全年中国GDP比上一年增长3%。这个数字不到2021年（8.4%）的一半，远低于中国政府提出的5.5%的目标，是除2020年以外，中国经济几十年来最差的表现。香港《南华早报》援引华福证券首席策略分析师朱斌表示：“我们预计两会将会推出刺激内需的政策，比如支持消费和投资。”他还补充说，向企业提供低息信贷也是一种可能。

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3月初登场的人大会议上，现任国务院总理李克强将会发表总理任期内最后一次政府工作报告，“香港01”报道，这次工作报告的内容，是外界观察中国经济的一扇重要窗口。新总理在两会后首度出席总理记者会，回应中外记者提问。

（综合报道）

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