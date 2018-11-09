接替孟宏伟 国际刑警组织选举新主席

(德国之声中文网) 来自192个成员国的千余名代表参加今年的年会。秘书长施托克(Jürgen Stock)在会议即将开始前对现场记者表示，根据国际刑警组织的规章，孟宏伟已经不能继续履行主席职责。施托克强调，该机构在10月7日就已经收到了孟宏伟从中国发来的辞呈，中国政府也已经发出正式通知，宣布孟宏伟不再是派驻国际刑警组织的代表。他说："我们必须采取措施，来确保本机构的职能。"

今年9月25日，时任国际刑警组织主席孟宏伟从法国前往中国。据其妻子称，孟宏伟当天中午发送了两条短信之后，就失去联系；大约1周后，她还接到了说中文的陌生男子的恐吓电话，遂向法国警方寻求保护。孟宏伟妻子在接受国际媒体采访时认为，此案疑为政治斗争。

10月7日中国国家监委发布简讯："公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查。"同一天，国际刑警组织表示收到了孟宏伟辞呈。10月8日凌晨，中国公安部召开党委会议，通报"孟宏伟收受贿赂、涉嫌违法接受国家监委监察调查情况"。公安部在官网上发布消息称，孟接受调查"完全是其一意孤行、咎由自取的结果"，称"调查非常及时、完全正确、十分英明，充分表明了以习近平同志为核心的党中央全面从严治党和将反腐败斗争进行到底的鲜明态度和坚定决心"。声明中还特别提到"坚决彻底肃清周永康流毒影响"。

孟宏伟2004年出任中国公安部副部长，并担任国际刑警组织中国国家中心局局长，负责中国警方与其他各成员国之间的合作。2016年11月，孟宏伟当选为国际刑警组织主席。当时，这一人事变动还引发了许多人权组织的忧虑，担心国际刑警组织会成为中国当局的政治工具。

来自德国的国际刑警组织秘书长施托克

秘书长强调不能评判成员国内部事务

孟宏伟的代理律师此前曾质疑辞呈的真实性，指责国际刑警组织在没有任何反对、没有任何证据的情况下就接受了一份没有签名的辞呈。本周早些时候，秘书长施托克公开回应表示，"没有任何理由去怀疑孟宏伟的辞呈是否系伪造或被胁迫。"他说，他已经"敦促"中国当局提供信息，披露孟宏伟的下落。施托克同时也强调，他无法再作出更多的表态，因为"国际刑警组织的职能不包括评判成员国自己的事务"。

国际刑警组织是一个协调各国警方的跨国机构，其主要职能就是让成员国警方能够请求别国警方在国境之外追捕犯罪嫌疑人。近年来，该机构频频遭到指责，认为其"红通令"遭到部分成员国的滥用，被用于打击政敌以及异议人士。按照相关法规及协议，国际刑警组织本应保持中立，成员国警方不得将其用于政治目的。

两年前，国际刑警组织引入了新措施，强化"红通令"的法律框架。在国际通缉令发布前，国际刑警组织会有一支由各国律师等专业人士组成的团队来审核该通缉令是否合规。此外，该机构还为被通缉者提供了申诉渠道。

文山/雨涵/(美联社、法新社)