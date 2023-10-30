接替刘鹤 副总理何立峰任中央财办主任

（德国之声中文网）中国副总理何立峰被任命为中央财经委员会办公室主任，接替其前任刘鹤。刘鹤在这一职务上任职十年。

何立峰今年3月就任副总理，成为四位副总理之一。此前，他自2017年起担任国家发改委主任。

刘鹤已于今年3月卸任副总理职务退休，但仍任中央财经委员会办公室主任职务。该委员会主任为习近平，副主任为总理李强。中央财经委员会此前名为中央财经领导小组，2018年3月改为委员会。

中国官方新华网10月29日的一则消息称，"中共中央政治局委员、中央财办主任何立峰29日下午在京会见法国总统外事顾问博纳"，由此引发中国媒体关注。一些媒体以"何立峰已任中央财办主任"为题转发了这则消息。

自任副总理以来，何立峰已作为"中美经贸中方牵头人"与美国财长耶伦举行会晤。此外，他也与欧盟贸易专员多姆布罗夫斯基（Valdis Dombrovskis）举行了会晤。上周，何立峰陪同习近平首次公开视察央行。

路透社评述说，尽管何立峰被认为是习近平的亲信，但一些分析人士仍感到意外，因原本预期总理李强会在经济事务上扮演更大的角色。

何立峰今年7月与美国财长耶伦会晤

消息人士：何立峰执行习近平的想法

一位有时出席何立峰和刘鹤的简报会的顾问人士向路透社匿名表示："何立峰在这个职务上是执行习近平的想法，而不是向他提出疑问，--像刘鹤那样。"

这位顾问人士也确认，何立峰不讲英语，这也与刘鹤不同。刘鹤曾在哈佛学习，受到美国官员欢迎，因为更容易与他交谈。

分析人士还预期，何立峰还可能被任命为今年3月组建的中央金融委员会主任。

世界第二大经济体中国第三季度增速超出预期，尽管该国仍面临房地产危机、青年失业率居高不下、民营企业信心不振以及全球增长放缓的压力。

近来数周，政治决策者推出一系列措施，但通过这些措施刺激经济面临着债务风险和人民币疲软。

彭博社引述消息人士称，本周一和周二，北京召开"全国金融工作会议"，国家领导人、监管部门和银行负责人参加这一五年一次的闭门会议。该会议可能为金融业制定中期的优先事项。路透社报道称，何立峰或在此次会议上作为中央金融委员会主任亮相。

何立峰曾在福建工作二十五年，曾任厦门市委书记。2009-2013年，他曾任天津市委副书记、滨海新区区委书记。在此期间，滨海新区以建设"中国的曼哈顿"为目标，然而却出现大量楼宇空置，被称为"空城"。

（路透社）

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