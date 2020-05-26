接受援助 汉莎监事会终向欧盟“低头”

（德国之声中文网）德国汉莎集团监事会周一通过了政府与汉莎集团达成的救助计划，其中包括同意欧盟委员会制定的放弃部分起降时段的条件。该救助计划是否成行，最后还将取决于6月25日召开的临时股东大会。

汉莎集团监事会主席克莱（Karl-Ludwig Kley）周一在法兰克福表示，"这是非常艰难的决定。经过紧张激烈的讨论，我们决定同意董事会的建议。"

克莱说，监事会将建议股东齐心协力，"为稳定企业做出实质性贡献"，还要强调的是，汉莎仍面对漫长的坎坷道路。

一周前，德国联邦政府同汉莎集团达成了相关的救助计划。该计划的主要内容有，德国政府未来将持有汉莎集团20%的股份。 德国政府将提供47亿欧元的无投票权资金和10亿欧元可转为股权的资金。另外，如果另有投资方试图兼并汉莎集团，政府参股权可以提升至25%，以此防止汉莎集团落入外国人手中。 此外，德国国有的复兴信贷银行及相关私有银行将向汉莎提供30亿欧元的银团贷款。

汉莎救助计划交送欧盟委员会审批时，后者为保证竞争的公平性，要求汉莎在法兰克福和慕尼黑机场放弃24项、每项可达4个航班的升降时段。该消息一经透露，汉莎集团曾全力抵抗。但欧盟如果不打开绿灯放行，汉莎集团同政府达成的救助方案便不能实施。

作为德国最大的航空公司，汉莎公司在疫情中遭受巨大损失。疫情期间，每小时的损失就高达100万欧元。除了货运，新冠疫情几乎令全球的空中交通处于中断的状态。拥有13.8万名员工的汉莎集团正面临裁员过万的险境。