接受中国资助 所罗门群岛媒体被指独立性受损

（德国之声中文网）据“有组织犯罪和腐败报告项目”(OCCRP)7月31日报道，秘密文件及采访资料显示，《所罗门星报》获得了中国政府14万美元的资助，作为回报，该报承诺“宣传中国慷慨解囊的真相及其帮助该太平洋岛国发展的真实意图”。报道称，记者获得了《所罗门星报》 2022 年 7 月提交给中国驻霍尼亚拉大使馆的一份资助建议草案，其中该报请求获得115万所罗门群岛元（约合 13.7 万美元），用于购买设备，包括更换陈旧的报纸印刷机以及为其广播电台PAOA FM安装广播塔。《所罗门星报》在建议书中说，破旧的设备导致报纸迟迟不能印刷，“影响了有关中国在所罗门群岛慷慨及飞速发展经济和基础设施的新闻报道”。文件显示，中国大使馆最初在2021年提议向该报提供35万所罗门群岛元，但考虑到该报的需求而提高了这一数字。

“有组织犯罪和腐败报告项目”在报道中说，《所罗门星报》人事总监萨萨科（Sasako）称，该报保持了独立性，任何关于该报有亲北京倾向的说法都是那些“试图妖魔化中国者的臆想”。萨萨科说，十多年来，该报一直试图从澳大利亚驻该国使馆获得帮助，但没有成功。他说，美国等其他西方国家几十年来一直忽视所罗门群岛，直到现在才因为对中国影响力的担忧而对该国表现出兴趣。他称中国是行动者，其他国家是空谈家。

中国驻所罗门群岛首都霍尼亚拉的大使馆

《所罗门星报》否认中国资助影响其独立性

本周二（8月1日），《所罗门星报》发表社论回应说，该报没有什么可隐瞒的，并承认接受了中国的资助，但否认这笔资金影响了其编辑独立性。社论说，该报曾发表过 “不利于中国”的报道，“中国驻霍尼亚拉大使馆从未对其进行过指责”。此外，该报也向澳大利亚和美国寻求过资助，但没有得到任何回应。

英国《卫报》8月2日报道说，《所罗门星报》的一名不愿公开姓名的记者在接受《卫报》采访时表示，中国政府和中国媒体合作伙伴以设备的形式为该报提供了支持。他们的新闻编辑室收到了一辆汽车、相机、笔记本电脑、iPhone和一架无人机。他说，该报编辑参加了（中国）大使馆的会议，这些物品已经送到他们手中。“作为回报，我们被告知在报道中国问题时要更加敏感一些”，这位记者告诉《卫报》。

《群岛太阳报》也被指责放弃独立性

不仅《所罗门星报》，《群岛太阳报（The Island Sun）》也受到因接受中国提供的设备而“放弃”独立性的指控。

澳大利亚广播公司今年7月23日的一篇报道，《群岛太阳报（The Island Sun）》前编辑奥法尼·埃雷马埃（Ofani Eremae） 向“有组织犯罪和腐败报告项目”(OCCRP)表示，2019 年，中国驻所罗门群岛大使馆向《群岛太阳报》赠送了价值近1.8万澳元的设备，其中包括电脑。埃雷马埃去年12月辞去了在《群岛太阳报》的编辑一职。他说：“你必须按照他们的规则行事，必须满足他们的要求，”他补充到，即使中国没有明确提出金钱和设备是为了交换何物，他仍觉得这种交易条件似乎是显而易见的。

2021 年 8 月，《群岛太阳报》宣布，中国大使馆向该报捐赠了电脑，并称这些电脑可用于在新冠大流行期间支持“信息传播”。

中国鼓励所罗门群岛媒体与中国媒体合作

《卫报》本周二（8月1日）的报道指出，中国大使馆还鼓励所罗门群岛当地媒体与中国报纸和广播公司建立非正式合作关系。据埃雷马埃透露，在所罗门群岛到与中国达成的安全协议首次被披露、西方国家争相回应后的几天里，中国大使馆开始与当地媒体建立联系。2022 年 4 月 8 日，使馆召集当地媒体机构和中国广东省的媒体集团举行了两小时的会议。《所罗门星报》和《群岛太阳报》都出席了会议。埃雷马埃当时代表《群岛太阳报》参加了会议，会上有人建议《群岛太阳报》与广东省官方报纸《南方日报》建立合作关系。不久后，他收到了一封来自南方报业传媒集团代表的电子邮件，询问《群岛太阳报》在哪些方面需要支持与合作。由于担心这种关系会损害其新闻机构的独立性，埃雷马埃于去年 12 月离开了《群岛太阳报》。

澳大利亚国立大学太平洋事务部高级研究员格雷姆·史密斯（Graeme Smith）向《卫报》表示，与中国媒体的关系可能会损害（所罗门群岛）媒体的独立性。他说，“所有中国媒体都必须经过国家批准，并受到严格控制。在习近平的领导下，媒体的多样性正在逐渐消失。中国所有的媒体一旦走得太远，很快就会受到控制。”

中、所建交后的一场宣传运动

2019年9月16日，所罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare，又译苏嘉瓦瑞）召开内阁会议，决定中断与台湾的外交关系，与中国建交。2019年9月21日，中国和所罗门群岛签署《中华人民共和国和所罗门群岛关于建立外交关系的联合公报》。2022年4月，两国又签了《中国-所罗门群岛安全协议》。该协议签署后，澳大利亚、新西兰和美国均表达了担忧，因为泄露条款显示，所罗门群岛将允许中国军舰在该国停靠。

澳大利亚战略政策研究所（ASPI）智库2022年发布的一份报告称，该协议签署后，中国共产党开展了一场“宣传和造谣（propaganda and disinformation）”运动，旨在“破坏所罗门群岛与澳大利亚和美国的现有伙伴关系”。ASPI报告称，中国共产党的部分策略是讨好当地媒体，包括《所罗门星报（Solomon Star）》等报纸。

（综合报道）

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