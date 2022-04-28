接力香港 美大學明年起辦人權新聞獎

（德國之聲中文網）美國亞利桑那州立大學（ASU）新聞學院週二（5月2日）發布聲明表示，該院「自豪地慶祝世界新聞自由日，宣布將從2023年起接辦人權新聞獎的管理工作」，接力香港。

根據該院新聞稿，學院院長巴茲（Battinto L. Batts）表示，「由於世界各地的新聞自由受到許多——而且越來越多——的威脅，表彰有關人權問題的傑出報導在今天比以往任何時候都更加重要」。

學院講座教授蒂默斯曼（Jeffrey Timmermans）則稱，「雖然香港和香港外國記者協會將不再舉辦人權新聞獎讓我感到難過，但我很榮幸能夠幫助確保獎項的重要遺產得以延續。」

蒂默斯曼過去曾任香港外國記者會（FCC）董事，亦是香港大學新聞及傳媒研究中心名譽教授，任職港大期間曾協助舉辦2017年人權新聞獎，曾任2014年亞洲出版業協會（SOPA）卓越新聞獎評審團團長。

他在接受《香港自由新聞》（HKFP）採訪、被問及今年獲獎者時表示，他認為「過去所有的人權新聞獎獲獎者都應該得到認可」，但有關問題「目前還沒有決定」。

考慮到香港當局稱國安法管制擴及全球，在被問到該院如何克服法律不確定性時，蒂默斯曼說，「我們認為人權新聞獎是一種表彰傑出新聞的方式，因此值得支持——這就是為什麽我們提出要接管該獎項的管理。」他補充稱，他沒有預見到任何安全問題。

香港FCC從此無涉人權新聞獎

香港人權新聞獎在《香港國安法》壓力下，於頒獎前兩週突然喊停，一度傳出台灣可能接手，現在塵埃落定。根據亞利桑那州立大學的聲明稿，香港FCC主席瑞凱德（Keith Richburg）表示很高興該學院「接過此一重任，讓人權新聞獎延續到未來」，雖然遺憾「FCC無法繼續與香港的人權新聞獎建立任何從屬關係或聯繫」，但為過去25年能贊助該獎、慶祝來自亞洲各地勇敢且具開創性的新聞報導而感到自豪。

他向HKFP透露，學院「在得知暫停（人權新聞獎）的消息後立即與他聯繫」，獎項「現在將得到妥善可靠的處理」。在被問及安全問題是否無虞時，他說：「由於FCC在暫停頒獎後不幸地不再有任何附屬關係或參與，我認為沒有任何問題。」

根據「香港01」報導，瑞凱德發文表示，香港FCC將持續致力於維護港府承諾的新聞自由，強調《基本法》允許言論自由，並表達了對香港擬訂「假新聞法」的關注。他重申，港府應接受合法評論及批評，而不是非指稱FCC「干涉香港事務」或「抹黑一國兩制」。

瑞凱德強調「一國兩制」不應是空洞口號，香港每個人應受保障，能在法律範圍內自由發聲、且不會受到威脅、恐嚇及報復。他引述喬治歐威爾的話說：「新聞自由若有意義，即在於自由去批評及反對。」

《香港國安法》下的「新紅線」

人權新聞獎自1995年起舉辦，旨在表彰人權有關問題的傑出報導，歷史悠久，其目標是加強世人對基本權利的尊重，並聚焦針對自由的威脅，每年都會收到來自亞洲各地的數百份中英文參賽作品。

今年第26屆的評審已完成，原定於5月3日「世界新聞自由日」公佈結果。香港FCC主席瑞凱德在頒獎前兩週的4月25日發表聲明，以香港「新紅線」下充滿不確定性、「不想誤墮法網」為由，宣佈停頒今年人權新聞獎。

有報導指，停辦與已經停運的「立場新聞」、「眾新聞」獲得多項獎項有關，當中有得獎作品曾被保安局局長鄧炳強點名批評，該會擔心構成法律風險。

據港媒取得的完整得獎名單，「立場新聞」今年獲得9個大小獎項，報導涵蓋「35+初選」案、元朗7.21襲擊事件、支聯會、智慧監獄及《蘋果日報》停運等新聞；「眾新聞」也獲得5個獎項。

停辦消息震動新聞界，也引起香港FCC內部反彈，8名委員辭任該會新聞自由小組，並公開批評停辦的決定。瑞凱德曾道歉稱，此決定是為了香港FCC及其工作人員的「最佳利益」。

2023年將是人權新聞獎第27屆，主辦的美國亞利桑那州立大學表示，會再公布亞洲和全球其他協辦單位。全球報名活動將於12月公佈，獲獎者將於次年5月公佈。報名不收取任何費用。

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（HKFP、香港01、ASU）

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