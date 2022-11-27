接任民進黨主席 賴清德有望參選台灣總統？

（德國之聲中文網）台灣執政黨民主進步黨於去年底地方選舉中慘敗後，台灣總統蔡英文請辭民進黨黨主席一職，副總統賴清德於週日（1月15日）舉辦的黨主席補選中勝出，將於週三（18日）接任黨主席，任期至2024年5月20日。

民進黨代理秘書長林鶴明15日晚間召開記者會，宣布賴清德當選新任黨主席。

賴清德隨後發布聲明表示，接下來就是民進黨贏回人民信任的開始，他的目標很明確，就是要團結全黨、組成跨派系黨中央團隊，帶領民進黨重新擦亮執政招牌，在複雜的國際局勢中守護台灣，促進台灣的民主、和平、繁榮。

台灣下屆總統大選將於2024年1月登場，賴清德雖未明確表示將參選，但在現任總統蔡英文受任期限制、不得再次競選，民進黨去年又在地方選舉中慘敗的情況下，他作為黨主席，是最熱門、普遍預期將代表民進黨的參選人。

對此，蔡英文在Facebook發文祝賀，期許賴清德帶領民進黨團結整隊再出發，也表示民進黨將「繼續團結努力，傾聽民意，讓台灣變得更好，讓人民有更幸福的生活」。此前蔡英文也曾說賴清德是適當的總統接班人選，期許他未來把黨帶得更好。

賴清德作為台灣的副總統，從無實權的備位元首到手握黨權、站上火線，他的政治主張及過往言論，也重新引起關注。

賴清德：親中、台獨主張不相違背

賴清德出生於台灣南部一個貧困的礦工家庭，曾在台南行醫數年，1994年加入民進黨後，一路擔任國民大會代表、立法委員、台南市長、台灣行政院長，從政之路順遂，是民進黨內的中生代政治明星。

2019年，他曾挑戰蔡英文、與其競爭台灣總統大選民進黨黨內初選名額，落敗後擔任副手、與蔡英文搭配參選，最終在台灣2020年的總統大選贏得壓倒性勝利，出任台灣副總統。

擔任副總統近三年，外界認為賴清德在台灣的外交上多有斬獲。他去年1月曾在宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮上，「巧遇」美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）並與其簡短交談； 同年日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，他也前往東京參加私人家祭，開啟台灣政治人物私訪日本的模式。

除了賴清德的政治生涯外，他鮮明的「台獨」色彩及過往支持兩岸交流的發言，也十分受人關注。

台灣中央社報導，中國維權人士陳光誠2013年訪台時，賴清德以台南市長身份親自出面接待，是當時唯一這麼做的縣市首長。2014年，賴清德首次訪中、在上海復旦大學談話時亦表示期待「兩岸合作取代對抗、交流取代圍堵」。

2017年9月，賴清德擔任台灣行政院長在立法院做施政方針報告、被反對黨質詢兩岸關係態度時，曾自稱是一個務實的、「主張台灣獨立的政治工作者」，也宣稱「台獨的主張與親中愛台並不違背，因為親中愛台是以台灣為核心，表達對中國親善的態度、伸出友誼的手」，表示希望透過和平交流增進兩岸間的相互理解。

當時，他是台灣首位在立法院公開主張台獨的行政院長，此番言論震撼兩岸，除深獲台灣獨派人士擁戴外，亦獲北京嚴厲抨擊。

中國官媒《環球時報》當時發表社論回應，中國應援引其《刑法》、《反國家分裂法》，對自稱「台獨工作者」的賴清德發布全球通緝。

此外，去年1月，賴清德被媒體問及是否延續蔡英文的兩岸路線時，回答「當然是如此」。對於過去自稱「務實的台獨工作者」一事，也回應表示，台獨指「台灣不屬於中國的一部分」，這是台灣的共識。

（綜合報導）

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