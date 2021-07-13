"接下来就是行动了"? 两月內三架美军机降落台湾

（德国之声中文网）19日上午，一架美军C130民用型军机从菲律宾马尼拉机场起飞，抵达桃园机场之后，停留了约一小时便再度启程。台湾外交部对此表示没有评论，美国在台协会（AIT）也未提供相关说明，中国国防部和外交部截至目前为止尚未对此发表意见。

外交礼遇可予以免驗放行

《苹果日报》报导引述相关人士，指出该军机运来的是新任AIT处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）的私人物品，离台时再将前处长郦英杰（Brent Christensen）的物品运离。《自由时报》指出，该军机是AIT包机，上下机的物品都属”外交邮袋”。这类的物品需向海关申报，但受到外交礼遇，因此海关可予以免驗放行。

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美军军机此次来台，已经是两个月之内的第三次。上個月，三名美国参议员乘坐美国空军C-17运输机，在6月6日短暂访问台湾數小時，并宣布赠送75万剂新冠疫苗。而在上周7月15日，也有一架美军C-146A行政专机自日本冲绳出发，并在台北松山机场短暂停留约半小时后离去。据TVBS报导称，该次任务也是为了运送AIT处长交接所用物品。中央社引用台湾空军说法，称台湾空军和该军机没有接触，相关地勤作业也不由空军松山基地负责。

美军军机在过去也曾降落台湾数次。2009年莫拉克风灾，美军曾派出军用运输机协助台湾运送物资。2015年，两架美军战机据称因为引擎故障紧急降落在台湾，隔日由美军派出军机运载零件和维修员抵台进行修复工作。

对于最近美国军机频繁降落台湾，中国国防部发言人吴谦在6月初美国参议员访台时就提到，要求美方立即停止与台湾地区开展任何形式的官方往来和军事联系，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号。

“正告美方切勿玩火”

美军机在7月15日二度降落台湾时，吴谦又表态称，“任何外国军飞机降落中国领土都必须经中国政府许可”，并“正告美方切勿玩火”。中国国台办发言人朱凤莲则在同日表示，坚决反对台美之间任何形式的军事勾连，敦促美方在难台湾问题上恪守中美三个联合公报规定，停止挑衅。

过去中国一些外交官、军方将领及官媒曾说过：「美軍入台之際，就是武統台灣之時。」或是「美国军舰抵达台湾之日，就是解放军武力统一之时。」“环球时报”总编胡锡进也曾表示“美军飞机不得飞到台湾上空”是底线，否则“台海战争将就此打响”。

对于美国军机第三度降落台湾，胡锡进20日在其微博上表示，“美国军机不能降落台湾，不仅作战飞机严禁来，也休想用军用运输机‘载议员’、‘送包裹’的方式拱破这一禁忌。如果星期一来的C-130运输机被证明属于美军，那么大陆该警告的全警告了，要说的话也都说了，接下来的就是行动了。”

微博上的网民对此调侃，“行动？行动就是继续警告”、“就算来了军机，也有别的说词。就算F35来了降落，还是有套说词，就是警告或严重警告，没有啥事。”。Facebook上的台灣網友則對美軍機再度來台表示，”美國又玩火了！”、“民主外送”。

（苹果日报、自由时报、TVBS、中央社等）

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