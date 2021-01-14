探访医院后 世卫专家被安排参观抗疫成就展

(德国之声中文网) 继1月29日探访最早出现新冠疫情的湖北中西医结合医院之后，世卫调查组1月30日到访了武汉金银潭医院。这间医院在疫情最早期集中收治新冠患者，其病史资料对于流行病溯源有着重大意义。

调查组成员、荷兰病毒学家库普曼(Marion Koopmans)探访金银潭医院后发推特表示，在这间医院听到的医护人员经历和她从欧洲重症医师处听到的经历"很相似"。来自美国的调查组成员达扎克(Peter Daszak)也通过推特表示，探访医院是与疫情最严重时期的一线医护人员交流的重要契机。





世卫调查组目前已经结束了为期两周的检疫隔离，在过去两天中探访了湖北中西医结合医院、金银潭医院，还与中国科学家举行了面对面的会议。位于瑞士日内瓦的世卫组织总部表示，除了探访医院，调查组还将勘察与初期疫情密切相关的武汉市华南海鲜市场。武汉病毒研究所、武汉市疾控中心实验室等设施也在考察之列。

世卫组织在其推特账号上表示，一切病毒起源的假说都是调查组的目标，调查组将遵循科学来探究新冠病毒的起源。世卫组织还强调，调查组已经要求中方提供详细的数据，并计划与疫情最早期的病人以及报告病例的医护人员进行会谈。

科学还是政治？

调查组抵达中国已经两星期有余。此次调查任务已经被高度政治化。北京方面一直通过抛出"疫情也可能起源于国外"等说法，试图转移视线，避免外界关注其疫情初期的迟缓反应。

就在1月30日探访金银潭医院后，中方安排世卫调查组参观了"武汉抗疫成就展"。法新社在报道中指出，这一去年10月起设立的展览，旨在宣传卫生部门在疫情初期的"出色应急响应"，并且着重突出中国共产党在抗击史无前例疫情中的领导作用。

调查组的行程并不公开，位于武汉的各国记者只能通过尾随调查组的车辆来获知其到访地点。调查组成员也没有和媒体直接接触，信息披露完全依靠世卫组织总部以及中国外交部的片言只语。世卫组织应急响应部门主任瑞安(Michael Ryan)1月29日就对外界表示，世卫调查组的首次访华，并不一定就能立刻准确地找到病毒的起源，现在的任务是收集一切数据进行评估，并且判断后续还需要开展哪些研究来探寻新冠病毒的源头。中国外交部发言人赵立坚也在同一天说，世卫专家组在华工作是"国际专家同中方相关领域专家就新冠病毒溯源问题进行的一次交流合作，是全球研究的一部分，不是调查"。

学术界认为，调查团短短几星期的访问不太可能确定疫情起源，此类病毒溯源工作往往要耗费多年时间，涉及到野外动物采样、基因分析、流行病学追踪等极其费时费力的工作。2003年爆发的SARS疫情，学术界就花费了十多年时间才基本判定病毒极有可能来源于栖居在中国云南省的菊头蝠，但是究竟是通过何种中间宿主传播给人类，至今没有定论。

目前学术界比较倾向于认为，病毒很可能是由野生动物传染了某位从事野生动物贸易的商贩，后者把它带到了武汉。世卫调查团的美国专家达扎克(Peter Daszak)去年11月就曾提到过这一可能性。此外，保存有多种冠状病毒样本的武汉病毒研究所也极有可能是此次世卫调查团的重点关注对象。

文山/任琛/(美联社、法新社、路透社)

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